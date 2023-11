Lili Melgar, la niñera de los hijos de Shakira, habla sobre la infidelidad de Gerard Piqué (+Video)

Cuando la cantante colombiana Shakira estrenó la canción 'El jefe' junto al grupo mexicano Fuerza Regida, salió a relucir el nombre de Lili Melgar, una boliviana que ha trabajado por varios años con la artista cuidando de los dos niños que tuvo junto a Gerard Piqué, Milan y Sasha. En la letra, la barranquillera asegura que el español no le canceló la indemnización a Melgar tras haberla "despedido".

Otro punto muy importante que rondó a la trabajadora, fue la versión de aquellos que aseguraban que ella había sido la que le abrió los ojos a Shakira en cuanto a la infidelidad del exfutbolista, partiendo de la idea comentada en varias ocasiones, sobre la pieza clave que jugó la mermelada que no consumía Piqué y que estaba siendo usada por su amante, Clara Chía.

Sin oportunidad de haber conversado con la nacida en Bolivia, la visita de la intérprete de "Te lo agradezco, pero no" fue el momento indicado para conocer su versión. A las afueras del lugar donde vivió la pareja durante muchos años en Esplugues de Llobregat, la niñera fue abordada por la prensa, quien preguntó si realmente el dueño de la Kings League la había corrido por anunciarle a su patrona lo que estaba sucediendo con Chía.

Visiblemente incómoda y con una sonrisa nerviosa, Melgar admitió que le había gustado el fragmento que le dedicó su jefa. Ante la pregunta sobre lo sucedido con sus patrones, respondió: "No, no fui yo", dejando por sentado que ella no tuvo nada que ver en las complicaciones que tuvieron los famosos al final de su relación.

Su fuerte y concisa reacción, deja más preguntas que respuestas, y es que, ahora los internautas y fanáticos de ambos se preguntan cómo fueron realmente las cosas y en qué momento exactamente Shakira se enteró de lo que estaba sucediendo con el padre de sus hijos y la joven de 24 años.