Larga vida a Bruce Willis: La hija del actor publica conmovedora imagen junto a su padre

En noviembre del año 2022, el actor alemán Bruce Willis, anunció que se retiraría del mundo de la actuación, una inesperada noticia que causó malestar entre los seguidores que durante décadas apreciaron su relevante labor en la pantalla grande. Lo que parecía ser una enfermedad con la que pudiera lidiar, se ha convertido en un verdadero martirio, y es que, tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, el artista ha ido decayendo con el paso de los meses.

Este padecimiento afecta al lenguaje y a la personalidad, por lo que los cambios de actitud no serían nada sorprendentes, así como su pérdida de memoria. De hecho, una fuente cercana a la familia declaró en noviembre del año pasado al diario ‘Closer Weekly’ que el actor había regresad de un viaje por Italia y fue visitado por su exmujer Demi Moore, a quien no recordó. “Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, indicó el anónimo.

Desde que dieron con su padecimiento, la salud del actor ha ido en picada, pues hay momentos en los que no se mueve y se la pasa en cama. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que viva momentos de calidad junto a su familia, en especial con sus hijas. En un post para despedir el 2023, una de sus princesas, Scout LaRue Willis, compartió una serie de imágenes que mostraban como fue su año, entre ellas subió una con el protagonista de "Duro de matar".

“Gran año para scouter (un juego entre su nombre y el significado de “explorar” que tiene esa palabra). Bienvenidos a la alegría”, escribió. En la tierna postal, se le ve dándole la mano al alemán, quien se encontraba en cama. Una intensa mirada entre ambos fue la protagonista de esta conmovedora foto.

Entre tanto, hace unas semanas, la joven compartió en su Instagram imágenes nunca antes vistas junto a su progenitor, en las que se le veía un poco lúcido a pesar de su enfermedad y el trance que esta ocasiona. "Mi chico", escribió Scout junto un pequeño audiovisual que muestra cómo ella le acerca la mano a Bruce y aunque él tiene la mirada perdida, le responde de manera cariñosa el gesto.