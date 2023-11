La enfermedad de Bruce Willis poco a poco se está llevando todos sus recuerdos

En noviembre del año pasado, el actor alemán Bruce Willis, anunció que se retiraría del mundo de la actuación, una inesperada noticia que causó malestar entre los seguidores que durante décadas apreciaron su relevante labor en la pantalla grande. Lo que parecía ser una enfermedad con la que pudiera lidiar, se ha convertido en un verdadero martirio, y es que, tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, el artista ha ido decayendo con el paso de los meses.

Este padecimiento afecta al lenguaje y a la personalidad, por lo que los cambios de actitud no serían nada sorprendentes, así como su pérdida de memoria. Según lo comunicado por una fuente cercana a la familia, en el diario ‘Closer Weekly’ reportan que, recientemente el actor regresó de un viaje por Italia y fue visitado por su exmujer Demi Moore, a quien no recordó. “Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, indicó el anónimo.

Hasta el momento, Bruce no ha olvidado a su esposa e hijas, pero no es capaz de mantener una conversación con ellas, pues la enfermedad le ha ido quitando la habilidad de hablar. Hace unas semanas, Glen Gordon Caron, uno de sus amigos, contó que fue imposible poder hablar con Willis. "Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue", relató.

"Sigue siendo Bruce, a pesar de que su estado ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente", añadió la amiga de Bruce Willis sobre su encuentro con el actor, del que salió preocupada por el empeoramiento de su estado de salud.

La demencia frontotemporal es causada por un grupo de trastornos que gradualmente dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estos daños provocan alteraciones en el pensamiento y la conducta. Los síntomas pueden incluir comportamientos inusuales, problemas emocionales, dificultad para comunicarse, desafíos en el trabajo y problemas para caminar.

La demencia frontotemporal, que es otro término para un grupo de trastornos cerebrales poco frecuentes que se conocen como trastornos frontotemporales, tiende a ocurrir a una edad más temprana que otras demencias. Aproximadamente el 60% de las personas con demencia frontotemporal tienen entre 45 y 64 años.