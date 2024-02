La temperatura se puso caliente entre Justin Timberlake y una erótica conejita de Playboy

El cantante y compositor estadounidense Justin Timberlake fue por varios años el casanova de Hollywood, teniendo relaciones amorosas con hermosas mujeres como Britney Spears, Jessica Biel, Scarlett Johansson y Cameron Díaz en el año 2003, siendo hoy este último amor tema de conversación en los medios de comunicación por fuertes declaraciones que ha realizado una exmodelo de Playboy.

Se trata de la británica Zoe Gregory, quien en un acto de sinceridad ha soltado veneno contra el intérprete de “Cry Me a River”, alegando que durante su relación con Díaz sostuvieron un encuentro sexual durante una de las excéntricas celebraciones que se realizaban en la Mansión Playboy, en California, bajo la dirección de Hugh Hefner.

“Él no quería parecer un cobarde. Ambos entramos en la gruta y nos quitamos el equipo (hasta los pantalones) y terminamos tonteando. No tuve relaciones sexuales con él, pero nos acariciamos y nos besamos. Conocí a mucha gente famosa durante esas noches, pero sólo me enrollé con un par de uno de ellos, entre esos Justin”, confesó a Daily Mail la rubia de 50 años.

En este sentido, Gregory comentó que el también bailarín y empresario le confesó que estaba en una relación abierta con una de las protanista de la película “Los Ángeles de Charlie”, pero ella le pidió que siguiera con el coqueteo. “Él me habló de la relación que estaba teniendo en ese momento. Y yo estaba como, “bueno, ella no está contigo ahora, así que ¿qué pasa? Estás en la mansión Playboy, ¿qué crees que va a pasar aquí?”, manifestó.

Justin y Cameron vivieron momentos increíbles a lo largo de su amor, como los Kids Choice Awards del 2003, cuando la actriz le entregó el galardón al Mejor Eructo, produciéndose una química que traspasó la pantalla.