“La Divaza” expone el maltrato que sufrió por dos participantes de “La Casa de los Famosos 4” (+Video)

Si hubo una participación polémica en “La Casa de los Famosos 4” esa fue la de Pedro Luis Joao Figueira, mejor conocido como “La Divaza”. Aunque se caracterizó por un muchacho pacífico y les huía a los problemas, el venezolano también tuvo sus diferencias con otros participantes, mientras que formó un hermoso lazo con Ariadna Gutiérrez, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh.

Como uno de los pleitos protagonizados por el criollo, podemos recordar el que tuvo con el mexicano Alfredo Adame, a quien dejó por el piso con sus contundentes declaraciones. Otros de los conflictos que hicieron mella durante su estadía en la mansión, fueron los que tuvo toda la casa con el “Huracán Boricua”, Maripily Rivera.

Su sorpresiva también dio mucho de qué hablar, y fue gracias al apoyo del público que el creador de contenido, logró hacerse un puesto en Telemundo, por lo que era invitada a la gala de los famosos. Sin embargo, un conflicto con dos de los exparticipantes lo obligó a no asistir más al estudio.

Fernando Lozada y Alfredo Adame en su contra

Durante una transmisión con su amiga Ariadna, el influencer despotricó de sus excompañeros y expuso lo fuerte que fueron con él. En primera instancia, fue el exintegrante de Acapulco Shore, Fernando Lozada, quien lo enfrentó luego de que supuestamente, el maracayero había hablado de él en su podcast.

“Peleé con Adame horrible. La Fernando también, es que ya no sé si decir o no, pero la Fernando se me acercó y me dijo ‘tú en el podcast dijiste no sé qué’ y yo no sé qué yo dije en el podcast porque yo grabé ese podcast al día siguiente de yo salir y la Fernando me dijo que yo la quemé y me dijo ‘no hables de mí en Internet'”, explicó.

A este ataque se le unió Alfredo, acusando a Pedro Luis de haberlo llamado “misógino”, en el mismo show. “Entonces se metió Adame y Adame me empezó a gritar ‘calla, ni te preocupes, que por eso es que él no puede entrar a Estados Unidos, que él ni siquiera debería estar aquí en las galas y ya vi el video de La Jose, que soy misógino, misógino son ustedes'”, agregó totalmente indignado.

El pleito habría sido tan grande que tuvo que intervenir el equipo de producción, para evitar que pasara a mayores. “Tuvo que venir un equipo de Telemundo a ver qué pasaba. Y Nacho estaba así como en shock como viendo todo. Por eso fue que tampoco quise ir más”, relató.