La actriz Marian Valero realiza primeras declaraciones tras ser acusada de “extorsión”

Desde la semana pasada la actriz venezolana Marian Valero ha estado en el foco de comentarios en los medios de comunicación y redes sociales, luego de que durante el programa Ronda TV transmitido a todo el país por Meridiano Televisión, el periodista José Gregorio García, soltó con pruebas tremenda bomba sobre una supuesta extorsión por parte de la criolla.

El director de la revista Ronda, compartió con todos los espectadores del programa a la mujer quien según esta siendo víctima de ataques por parte de Valero, identificada como Carmen Sánchez, que explicó todos los detalles de la fuerte situación, que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

“Soy víctima de una extorsión y bueno en vista de que pusieron a mi familia, a mi empresa, a mis hijos e hicieron un daño patrimonial física y mental, decidí denunciarlos ante la fiscalía”, aseveró la mujer en la conversación en la cual cubrió parte de su rostro.

La presunta víctima indicó que la situación comenzó en el 2017 cuando su familia fue víctima de varios intentos de secuestros como forma de presión, por conocer diferentes negocios que la empresa de Valero VDigital realiza de manera fraudulenta.

Tras toda la información que ha tomado mucha fuerza en los medios y hasta captó la atención del fiscal general, Tarek William Saab quien indicó en su cuenta de X que tanto Valero, como los otros implicados Humberto Estaba y Ruth Suárez tienen orden solicitud de alerta roja por la Interpol, la actriz se dejó ver muy tranquila en un evento en Miami, Florida.

Valero recordada por participar en la exitosa novela de Radio Caracas Televisión “A calzón Quita’o”, estuvo como invitada especial en el estreno de la película “Relatos del Exilio” en la cual fue abordada por el medio de comunicación EVTV Miami.

“Bueno me siento feliz, lo que más me gusta es que se apoye al talento nacional. La película es maravillosa y con un mensaje muy particular que creo que a todos nos tocas. Cuando uno llega a Estados Unidos, se tiene que reinventar, para descubrir y a entender que tiene otros potenciales más allá de la actuación y producción”, expresó la también locutora sin mencionar la acusación que está viviendo.