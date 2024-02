En imágenes: Actor de Hollywood aparece ebrio en plena entrega de los SAG Awards 2024

El pasado 24 de febrero, se celebró la edición número 30 de los SAG Awards en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, California, una gala que sin duda alguna estuvo llena de talento y glamour, producida por el Sindicato de Actores. Este galardón corresponde a los premios cinematográficos anuales otorgados por el sindicato de los Estados Unidos, y reconoce las principales interpretaciones realizadas por sus miembros.

Esa noche, el actor chileno Pedro Pascal fue exaltado con el premio “Mejor Interpretación Masculina” por su trabajo en “The Lasto f Us”, logrando pasarle por encima a Brian Cox y Kieran Culkin, que se postulaban como los grandes favoritos de la entrega. Sin aún conocer el resultado, el actor de 48 años ya estaba celebrando por lo que cuando le tocó recibir su premio ya estaba un poco “entonado” y sinceramente, no le dio pena admitirlo frente a todos.

Las copas de más hicieron que Pedro diera un discurso bastante divertido y memorable, sacándole carcajadas a todos y hasta consiguió que Margot Robbie gritara a viva voz que lo amaba. “Esto está mal por varias razones. Estoy un poco ebrio. Pensé que podía emborracharme”, dijo entre risas refiriéndose a que no se esperaba ser el ganador. “y gracias HBO… cielos Louise, estoy haciendo el ridículo”, continuó. Finalmente, de manera eufórica manifestó su gratitud por lo recibido: “¡Muchas gracias por esto!”.

Siendo aplaudido por el público y evidentemente emocionado, Pedro dedicó el galardón a sus colegas y también a quienes se encontraban nominados en la misma categoría, de quien confesó no recordar ninguno de sus nombres en ese momento. De igual manera, agradeció a toda su familia por el apoyo y sugirió no saber si estaban viendo los premios. “Me va a dar un ataque de pánico y me voy a ir”, añadió muy conmovido.

Realmente el suramericano estaba muy pasado de tragos, y es que, su nivel de ebriedad era tan grande que minutos después que terminara la premiación, admitió no recordar gran parte de sus palabras al recibir el SAG. “No recuerdo lo que dije. Simplemente estaba muy sorprendido… Vamos a verlo en YouTube más tarde”.