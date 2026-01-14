Joven fue agredida salvajemente por su novio: Artistas venezolanas exigen justicia

Suscríbete a nuestros canales

Caterina Marino posteó en redes sociales los momentos de dolor y angustia que vivió al lado de su entonces novio Gustavo “N”. La joven informó en un video que todo lo ocurrido en diciembre del 2025, cuando el hombre ingresó a su casa en México, dándole una brutal golpiza de la que aún se recupera.

Un momento de terror

En el clip aparece la joven con el rostro repleto de moretones, y con palabras llenas de miedo por la situación, la cual ya denunció ante las autoridades del país azteca.

“Me sujeto los brazos, me inmovilizó, mientras con el puño cerrado comenzó a golpearme brutalmente, mientras yo le pedía que parara. Porque sentía que me estaba matando. Gracias a Dios pude soltarme”, expresó.

Caterine indicó que corrió por su vida pidiendo ayuda, por lo que exige la captura del hombre, no solo por haberla agredida, sino para que más nunca repita un hecho tan violento y peligroso, que pudo haberle costado la vida.

“Él sabe dónde vivo, sabe todo de mí. Él está libre, está suelto, y tengo mucho miedo de que quiera volver a hacerme daño”, dijo la víctima.

Mensajes de apoyo

El video se ha llenado de mensajes de apoyo de figuras del entretenimiento venezolano como Norkys Batista, Ana Alicia Alba, Goizeder Azua, entre otras.

Internautas se mostraron indignados y piden al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, un castigo severo para Gustavo.

La mujer lanzó el lunes 12 de enero, otro comunicado indicando que ha pasado un mes desde el terrible ataque, y el hombre aún sigue suelto.