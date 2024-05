Jennifer López cancela su gira: “Estoy completamente desconsolada” ¿Ben Affleck tiene que ver?

Jennifer López anunció que cancelará su gira de verano “This Is Me… Live”, en medio de su crisis matrimonial con el actor Ben Affleck. Todo indica que la cantante de 54años no se encuentra bien para continuar con su agenda, “se está tomando un tiempo para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos”, reportó Live Nation.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por defraudarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que lo compensaré y que volveremos a estar juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima…”, comunicó López en el comunicado oficial.

Comunicado Oficial / onthejlo

La tickera del concierto ofrecerá un reembolso para aquellas personas que hayan adquirido su boleto; la gira iniciaba el próximo 26 de junio en la ciudad de Orlando y culminaría en Houston el 31 de agosto.

Al principio, este tour formaría parte del noveno álbum musical de “La Diva del Bronx”, “This Is Me… Now”, sin embargo, la artista lo renombró y pasó a ser “This Is Me… Live: The Greatest Hits Tour”, este hito en su carrera artística la enmarcaría como su primera gira en arenas de América del Norte en cinco años, para celebrar su trayectoria musical.

Crisis en el matrimonio

Jennifer López y Ben Affleck no aclaran ni oscurecen los rumores sobre una posible ruptura amorosa, a pesar que una fuente cercana a la pareja reveló que el actor se mudó de la casa que compartían, parece no haber un comunicado oficial sobre el estado de su relación.

El pasado 16 de mayo, la pareja arribó a Los Angeles para apoyar a su hijo en un evento, lo que nadie se esperaba era que, lo hicieron por separado, esto lo reveló la misma fuente a People. . En su más reciente aparición en público, se conoció que Jlo no llevaba su anillo y boda, mientras que, el actor se le vio decaído en su última fotografía.

Esta sería la segunda vez que López y Affleck se separan, la primera fue en 2004, cuando estaban a punto de llegar al altar, sin embargo, en el 2020 decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.