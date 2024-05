Jennifer López y Ben Affleck: La cantante reafirma su crisis matrimonial (+Video)

Como es costumbre para ellos, Jennifer López y Ben Affleck vuelven a estar en el ojo del huracán. En esta oportunidad es por el mismo tema que se ha comentado desde su matrimonio en el 2022, las supuestas crisis que atravesaría la pareja. Es de conocimiento público que ambas celebridades tienen un fuerte carácter, por lo que no han sabido controlar sus encontronazos en la calle.

El rumor que corre desde hace varios días, apunta a que,, y la versión tomó fuerza cuando fue visto sin su anillo de compromiso. Sin embargo, días después lo captaron con la argolla de regreso, lo que podría indicar que, fue un descuido de su parte no colocárselo anteriormente. Pero, otras informaciones afirman que hay tensión entre ellos.

Incluso, una fuerte cercana a la pareja le confirmó a People que, el jueves 16 de mayo, la pareja asistió a un evento en Los Ángeles para apoyar a sus hijos. Lo más resaltante del asunto es que, llegaron por separado, aunque al finalizar el compromiso se fueron todos juntos y, en efecto, portaban su anillo.

López responde a la inquietud de todos... ¿están o no están?

Recientemente, ‘La Diva del Bronx’ estuvo en México promocionando la película “Atlas”, de la cual es protagonista. Durante la rueda de prensa, un periodista no pudo evitar hacer la pregunta que todos se hacen acerca de su actual situación con el protagonista de “Batman vs Superman”. Lo que no esperaba era la tajante respuesta de la estrella pop.

“Sabes mejor que eso”, contestó JLo. Seguido de la incómoda pregunta, Simu Liu, quien hace parte del largometraje, se notó muy molesto y buscó desviar la atención dando información sobre “Atlas”. En ese sentido, indicó que, la cantante de “On the floor” no solo actuó en la cinta, sino que también fue la productora, por lo que hizo muy bien su trabajo como “jefa”.

Debido a la incómodo que se tornó el ambiente, decidieron terminar la conferencia, no sin antes recibir un llamado de atención de Jennifer, quien rechazó no haber recibido preguntas en su idioma natal. “Los quiero, gracias (…) Nadie me preguntó nada en español, pero okey”, sentenció.