Filtran video de Karol G armándole un “problemón” a Feid (+Detalles)

El pasado 6 de marzo, la cantante colombiana Karol G fue reconocida como “Mujer del Año” en los Billboard Women in Music Awards, donde aparte de lucir espectacular con un hermoso vestido lleno de cristales, tuvo una presentación especial en la que también innovó al cantar su exitoso tema “Amargura” pero en versión salsa.

Para este significativo momento, “La Bichota” estuvo acompañada de sus familiares y también de su actual pareja, Salomón Villada Hoyos mejor conocido como Feid. El reggaetonero no paseó por ella en la alfombra roja pero sí estuvo de la mano posterior al reconocimiento recibido, demostrando que existe un inquebrantable apoyo entre ellos.

La presencia de la reggaetonera y lo abierta que fue al mostrar a su novio, causó impacto entre el público y muchos aplaudieron que para el momento ya no escondan su amor. Una de las que resaltó la presencia de la antioqueña fue la cantante brasileña Luisa Sonza, quien se acercó a saludarla. “Salomón, salude” fue lo que le dijo Karol G a su pareja tras “pelarle los ojos”.

Ante esa pequeña llamada de atención, al cantante de “Luna” no le quedó más remedio que saludarla. Tras la difusión del audiovisual, los internautas no evitaron reírse de la situación. “Jajajaja lo tiene de las b*las”, “Claramente ya sabemos quién manda en la relación”, “Me recordó a mi mamá cuando me hacía saludar a las señoras”, “La mujer lo maneja a uno como quiere”, “Los modales de esta reina”, “Jajajajaja que risa ese hp video”, se lee en X.

¿Karol G se comprometió?

El pasado 2 de marzo, en medio de su presentación en el Explanada Cayalá, como es habitual “La Bichota” se detuvo a hablar con la gente del público y fue sorprendida por una pancarta que decía: “Karol G mi novio me quiere dejar por ti”, un comentario que le generó gracia a la colombiana. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era el anuncio que daría la artista de 33 años.

“Pero es que ya yo estoy comprometida. Pero igual si la llega a dejar por mí consígase a otro, ¿listo?”, dijo mientras todos aplaudían y gritaban. Entre otros mensajes que le enviaron estaba: “Cambié mi fiesta de 15 años por venir a verte Karol G”, por lo que no dudó en enviarle sus felicitaciones y un beso, además de decirle que la amaba y la quería.