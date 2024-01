Ella es Fernanda Isabel Rojas la representante de Venezuela para Reina Hispanoamericana 2024

Venezuela ya cuenta con representante para edición del Reina Hispanoamericana 2024 a celebrarse el próximo 28 de enero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se trata de Fernanda Isabel Rojas, una joven de 20 años, oriunda del estado Mérida, estudiante de Ingeniería Industrial, y nadadora de aguas abierta y piscina, que busca para el país la octava corona.

La también modelo de 1.71 metros de estatura e impactantes ojos azules es parte de las filas del Concurso By Osmel Sousa en su cuarta temporada, fue electa como la representante venezolana para mencionado concurso en una gala privada realizada en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, y que se podrá disfrutar dentro de poco con el lanzamiento del reality.

Ahora Rojas que también destaca como músico de arpa clásica, piano, flauta dulce y flauta transversa se encuentra en una ardua preparación para la competencia internacional que inicia el 14 de enero con clases de oratoria, maquillaje, pasarela, dicción, baile, foto pose, entrenamiento físico y trabajando en el ajuar para alcanzar la codiciada corona.

“El Concurso by Osmel Sosusa es mi primer certamen de belleza una travesía que me ha permitido conocer una Fernanda multifacética y de espíritu camaleónico. Es un cambio 180 grados en mi vida, que me ha permitido aprender a caminar en tacones, hablar abiertamente con otras personas y salir de mi zona de confort", ha dicho la representante

Para ella, su máxima meta es poder ser la voz de las personas más vulnerables y convertirse en un agente cambio para lograr la paz que tanto hace falta en todo el mundo. “Siempre he soñado con levantar mi voz y ser embajadora de los valores morales. Definitivamente este es el mejor momento para proyectar lo que tengo al mundo”.

Fernanda buscará la gran hazaña que han logrado otras mujeres venezolanas con la guía del conocido “Zar de la belleza”, Osmel Sousa y Esteban Velázquez, siendo la última ganadora en mencionado certamen, la Miss Portuguesa 2017 Nariman Battikha Yanyi.

Para conocer más sobre Fernanda Isabel Rojas puedes ingresar a su Instagram @Ferisabelr para ver a profundidad fotos, video y el contenido de la reina.