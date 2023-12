Candidatas del Miss Venezuela 2023 sueltan sapos y culebras tras los resultados

El pasado jueves 07 de diciembre se llevó a cabo en el Nivel Espacios del Centro Comercial Líder, la gran final del Miss Venezuela 2023 en el cual Miss Amazonas Ileana Márquez Pedroza resultó electa como Miss Venezuela Universo y Miss Guárico Sakra Guerrero como Miss Venezuela Internacional 2024.

Tras la noche de coronación las candidatas que no avanzaron al corte de 10 finalistas han utilizado sus redes sociales para expresar su descontento por su no clasificación, es el caso de la representante del Estado Zulia Sara Jordan, que expresó de manera muy seria y fuerte. “Lo que se perdió el Miss Venezuela”.

Y es que, luego de la coronación la organización Miss Zulia liderada por el diseñador Douglas Tapia, anunció su retirada del concurso de belleza más importante del país.

“El certamen regional Miss Zulia, bajo la dirección del diseñador Douglas Tapia, hace del conocimiento público que a partir de este momento deja a disposición la franquicia del certamen, que en dos años logró el empoderamiento de sus candidatas en obras sociales y el desarrollo individual”, dice el comunicado posteado en la cuenta oficial del concurso.

Igualmente, la candidata del estado Monagas Rosmellys Romero de 21 años, compartió su descontento por su no clasificación en la noche final con el mensaje. “No se por qué no entre, me dio una gran rabia, yo me sentía espectacular y me vieron bellísima ese día”, aseveró.

En este sentido, cuentas dedicadas a reinas de belleza han informado que la organización Miss Monagas liderada por la Leudys González habría renunciado a la franquicia.