¡No lo podrás creer! El impresionante parecido de Ileana Márquez con esta Miss Universo

La coronación de la Miss Amazonas, Ileana Márquez, ha generado cualquier reacción en las redes sociales. Su rol como madre y siendo la primera en participar en un Miss Venezuela, le ha traído aceptación del público pero también mucho rechazo por parte de quienes se oponen a los nuevos lineamientos de la competencia nacional ajustados a los del Miss Universo.

Ahora bien, de algo que estamos seguros es de la gallardía con la que Márquez ha enfrentado los obstáculos de su vida, el haber sido madre a los 16 años para varios puede ser el fin de su vida, pero para ella fue un impulso de seguir batallando por sueños y darle lo mejor a Guadalupe, la pequeña que feliz celebró el triunfo de su madre el pasado 7 de diciembre.

Al ser una reina de belleza, su vida queda expuesta, por lo que su privacidad ya está en manos del internet, así cómo sucedió este fin de semana cuando una cuenta de X sacó a flote el pasado de la carabobeña. En los reportes, hubo fotos de Ileana junto a hombre el cual decían era el padre de su hija, información que posteriormente fue desmentida. Asimismo, la vincularon con políticos venezolanos a quienes le adjudicaron el "patrocinio" de la modelo.

Pero, no todo es malo, y es que, la mujer se supo ganar el cariño del público y hasta la admiración de varias exreinas de belleza, como fue el caso de Jessica Alaimo, quien representó al estado Aragua en la edición pasada del Miss Venezuela. En X (antiguo Twitter), Alaimo manifestó su deseo de que la comunicadora obtuviera el título, pues el certamen universal es la única oportunidad que tendría debido a que el Miss International no acepta a mujeres con hijos. En este caso, Jessica comparó físicamente a Márquez con la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios.

“Si tan solo en el Miss International permitieran mamás, no tuviera que sufrir hoy pensando en esto. Ileana; píntate el cabello, déjatelo crecer, ponte lentes de contacto, cambia tu pasarela y no uses vestidos parecidos a Sheynnis”, escribió la joven.

Los usuarios aceptaron que las mujeres tienen mucho parecido físicamente, pero también mostraron su preocupación al asegurar que, la organización liderada por Anne Jakrajutatip no apostaría por una reina 2024 parecida a la anterior.

"Con todo el respeto, se supone que hoy en día hay una evolución notable en los concursos de belleza... Más allá de la apariencia en este caso", "Se le montan unos gatos y tenemos a una versión mejorada de Ivian se broncea más y no se parecería tanto", "Es sheynnis venezolana y lo mas arrech* es que tiene el sabor para ser miss Venezuela universo pero dos fichas iguales en el MU no creo que dejen", "Hermosas las dos. Son idénticas y el que la arregla y el fotógrafo todos buscaron hacerle hasta las poses", son algunas opiniones de los internautas.