Axel Models Internacional celebra aniversario con nueva edición de Miss y Mister models Venezuela

Mística, disciplina, profesionalismo y pasión son palabras que definen la labor que desarrolla Axel Models Internacional, como la academia y escuela para reinas y reyes que se ha dedicado a formar talento a fin de hacer carrera en el medio artístico y que hoy al celebrar 14 años de fundación continúa creciendo, con el firme propósito de hacer realidad sueños, metas, propósitos de vida.

“Nuestro mayor objetivo ha sido la preparación de hombres y mujeres que aspiren a consolidar una carrera artística, siempre nos ha apasionado el hecho de poder formar parte de la evolución de cada alumno que se inscribe en la academia, siguiendo muy de cerca su superación”, expresó Axel Castillo director general de Axel Models Internacional.

El empresario de 32 años de edad, apuntó que en la academia siguen estudios niñas a partir de los 5 hasta los 25 años de edad y recientemente abrimos una nueva categoría que consiste en formar señoras a partir de los 26 hasta los 55 años.

Castillo destacó que se encuentran trabajando a toda máquina en la edición del certamen de belleza que realizan anualmente, el Miss y Mister Models Venezuela y que se celebrará el venidero sábado 16 de diciembre en el Teatro Principal de la Hermandad Gallega, en Caracas.

“En el concurso Miss y Mister Models Venezuela participan jóvenes de 13 a 25 años, las chicas compiten en dos categorías: Teen y Miss y los chicos por las bufandas de Mister Teen y Mister Models, en el mismo rango de edad. Y suman 30 aspirantes en su totalidad, entre quienes se elegirán cuatro ganadores, uno por cada categoría. Les puedo asegurar que la noche de la elección van a disfrutar de un espectáculo de lujo, estamos preparando un opening maravilloso, con una producción central y un cuadro musical, para ambientar el desfile de traje de baño, bajo la coreografía de Kalimba Hernández, nuestro productor artístico es José Gabriel Oriquín y como productor general se desempeña Daniel Méndez junto a un equipo maravilloso que nos acompaña. Los desfiles que hemos contemplado son: traje de opening, traje de baño, traje de gala”.

Reveló que la bella Ismelys Velásquez, TV host de Noticias Globovisión Espectáculos y Miss Supranational Venezuela 2022, será la conductora del certamen, “en el 2020 Ismelys Velásquez fue nuestra primera candidata en entrar al Miss Venezuela y se formó en la academia, lo que representa un gran orgullo para nosotros, nos trajo una alegría, una satisfacción, aplaudimos todos sus logros. Ismelys nos va a acompañar como animadora en nuestra gran noche de la elección de Miss y Mister Models Venezuela”.

SUMANDO SONRISAS

Axel Models Internacional se creó como parte de un proyecto para una fundación, “trabajamos con la Unidad Educativa ‘Estrellas y Luceros’, escuela de niños especiales, que está ubicada en La Rinconada aquí en Caracas. Comenzamos realizando un concurso en el cual seleccionamos a Models Cacique y brindamos nuestra colaboración a esos niños especiales. De hecho, cada año hacemos nuestra labor social en la institución. Hacemos un sorteo, porque cada 03 de diciembre se celebra el Día de la Discapacidad y la familia Axel Models les organiza una fiesta para el disfrute de ellos”.

“Hemos crecido mucho en estos 14 años y todavía estamos creciendo. He tenido la ayuda de muchas personas para fundar la academia y a través de los años he conocido a personas muy importantes en el medio artístico, quienes también me han dado esa mano amiga. Mis padres, principalmente, han estado allí motivándome. Siempre me gustó muchísimo el baile, pero no me preparé para ello, me apasiona cuando veo a alguien cumpliendo sus sueños, que triunfa, ésa es la mayor satisfacción”, dijo.

La preparación de los concursantes es extensa, fuerte, “pues contempla pasarela, comportamiento social, foto pose, actitud, protocolo, maquillaje, baile. Tenemos un equipo de profesionales, especialistas para impartir esas clases”

“En el año 2019 logramos una corona internacional, Diana Sánchez de 15 años de edad preparada en la Academia, en el certamen Miss Beauty Universo, que se realizó en República Dominicana”, concluyó.

Para seguir muy de cerca todos los detalles de la edición del certamen Miss y Mister Models Venezuela 2023, candidatas, candidatos, proyectos y actividades de la academia, pueden hacerlo a través de sus redes sociales: @axelmodels_internacional.