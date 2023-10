Peso Pluma habla sobre los estragos que han dejado las amenazas de muerte en su contra (+Detalles)

Un rápido aumento de su fama ha llevado al cantante mexicano Peso Pluma a posicionarse como uno de los artistas más populares actualmente, siendo en ocasiones líder de reconocidas listas musicales con temas como “La bebé” y “Ella baila sola”, canciones que sirvieron de catapulta para que el azteca se diera a conocer en la industria musical con apenas 24 años.

En las últimas semanas su nombre suena bastante y es que, el artista se convirtió en uno de los más nominados en los MTV Video Music Awards, y también tuvo presencia en los Premios Billboard. Sin embargo, las buenas noticias no han sido las únicas que han llegado al intérprete, pues, unas escalofriantes amenazas por parte de un cártel de Jalisco lo pusieron a temblar.

El pasado 13 de septiembre, se viralizó un mensaje en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación exigía al cantante que suspendiera sus próximos conciertos en Tijuana o enfrentaría consecuencias graves, incluida la amenaza de ser asesinado. "Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta HPM”, es parte de lo que se lee en el texto que fue colocado en la vía pública de la ciudad fronteriza.

Una semana después, su disquera informó que ese concierto y el de otras ciudades incluidas las estadounidenses quedaba suspendido, apuntando a la seguridad del famoso mexicano. “Quiero asegurarme que no solo esté seguro financieramente, sino que también cuidemos su salud mental y física, y, por supuesto, su seguridad”, indicó su mánager, George Prajin.

Muchas personas especulan que las amenazas vienen de un grupo criminal mexicano que está ligado al narcotráfico, pues Peso Pluma forma parte del movimiento de los corridos tumbados de ese país, que suele estar ligado a los “narcocorridos”, eventos que son organizados por las mafias que operan en el territorio del Tequila. “No puede ir a ningún lugar sin tener mucha seguridad, no lo permitiré”, aseguró Prajin, quien además dijo que, nunca dejará de cantar ese tipo de canciones, porque fue con la cultura que creció.

Habla Peso Pluma

Por primera vez, el también compositor habló sin tapujos sobre lo que está sucediendo y lo hizo en una entrevista exclusiva con The New York Times. “Hay muchas cosas que son falsas y muchas que no lo son (…) Me siento seguro”, destacó el nacido en Zapopan. “Estar cerca de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual”, agregó.

Para nadie es un secreto que la fama del mexicano aumentó de forma vertiginosa, por lo que muchos han pensado que su vida podría ser color de rosa, pero entre los ataques que ha sufrido por la prensa y los internautas, y las amenazas del misterioso cártel, el intérprete ha desarrollado ansiedad.

“Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad (…) Es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello”, aseveró. Entre tanto, se defendió de las críticas que ha recibido por su música y sus actitudes a la prensa. “Siento todo lo que dice la gente, pero trato de enfocarme en las cosas positivas, no en las negativas”, recalcó la voz de “Qlona”.