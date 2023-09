Peso Pluma teme por su vida y tomó una drástica decisión que afecta a sus fanáticos de Estados Unidos

El pasado miércoles 13 de septiembre internet se revolucionó luego de conocer que el cantante mexicano Peso Pluma, estaba siendo supuestamente amenazado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, desde donde le exigieron que suspendiera sus próximas presentaciones sino sería asesinado.

"Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta HPM. Te presentas y te vamos a partir toda tu madre. Att.e CJNG", se lee en el mensaje escrito con tinta roja en una sábana blanca y que fue colocado en la vía pública, exigiéndole que cancele su show en Tijuana, México.

Hasta el momento, el silencio ha reinado en las redes sociales del artista quien no ha emitido ningún comentario sobre la amenaza por parte de uno de los carteles más peligrosos de México. Entre tanto, las autoridades instaron al cantante de "La Bebé" a no llevar a cabo su concierto, así como no garantizaron reforzar la seguridad del evento para proteger a los asistentes y al mismo artista.

Poco después de que se hiciera viral la advertencia, el también productor asistió a la gala de los MTV Video Music Awards 2023, teniendo encima la primera reprogramación de un concierto que daría en Milwaukee, Wisconsin. Pero, esa no fue la única fecha pospuesta, y es que, al parecer Peso Pluma tomó en cuenta el mensaje y estaría buscando protegerse.

Para este 15 de septiembre, el intérprete de corridos bélicos, tenía pautado un show en la ciudad Rosemont, ubicada en Illinois, Estados Unidos, que también fue movido para el mes de octubre, específicamente para el día 29. Aunque la amenaza rechaza su visita al estado mexicano, estas otras cancelaciones podrían ser un derivado de lo que está sucediendo.

Las empresas respectivas informaron que los boletos vendidos para las fechas de septiembre se respetarán en los conciertos reprogramados. A causa de lo sucedido, ahora la agenda del artista se reduce a Chicago, Indianápolis, Alabama y Milwaukee, sin información sobre lo que sucederá con el espectáculo del 14 de octubre.