¡Conmovedor! Crisol Carabal contó sobre las humillaciones que vivió al salir de Venezuela

Desde hace varios años, una de las actrices más reconocidas de nuestro país, Crisol Carabal, abandonó sus sueños en su tierra natal y emprendió un viaje a España, país en el que se las vio negras al llegar y en el que, pudo continuar formando una familia junto a su esposo, el mago Alessandro Nerilli.

En una entrevista con Goizeder Azúa para su programa “Esgoi”, la caraqueña recordó cuando emigró a Tenerife sin querer hacerlo y donde fue rechazada por desprenderse de lo que venía haciendo y tener que comenzar desde cero a realizar labores que la alejaban cada vez más de su carrera.

“Yo no quería porque es una isla, el trabajo no es mucho a diferencia de Madrid que hay más posibilidades, pero lo que a mí me gusta esto es un trabajo que tú puedes emprenderlo donde tú quieras”, explicó Carabal, quien además explicó que, sus inicios fueron en un pequeño espacio en el Teatro de Bellas Artes donde comenzaron a realizar funciones teatrales.

Después de varios fracasos, consiguieron un garaje que convirtieron en una sala de teatro y es allí donde trabajan y ofrecen clases, pero si bien es cierto, la adaptación de un lugar a otro le costó mucho a la venezolana. “Yo cuando trabajaba en Venezuela yo iba con una maletica, era actriz y ya, pero aquí me toco hacer todo, dar clases, dirigir, producir, y la gente cuando te veía haciendo eso, tú le notabas como: ‘ay, que bajo has llegado’”, comentó.

Asimismo, agradeció a Dios y el apoyo de su esposo, por ayudarla a ser guerrera y no tener miedo de arriesgarse a cosas nuevas. “Sé lo que es el fracaso, sé lo que es venir de abajo, entonces cada vez que me caiga me sacudo y me levanto y con más fuerza (…) Mi gran fortaleza es que yo soy una mujer de fe, y eso me ayuda”, recalcó la artista de 54 años.

Crisol Celeste Caraballo, nombre real de la actriz, se dio a conocer en telenovelas como “Por estas calles”, “Abigaíl” y “Dulce ilusión”, transmitidas por RCTV. Tuvo su primer protagónico en el año 1995 en la telenovela “Ilusiones” junto a Vicente Tepedino. Actualmente se encuentra en el país preparándose para la obra "La Hora Menguada" junto a la también actriz, Elaiza Gil.