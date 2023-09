Así es el rollo: Miss Amazonas Ileana Márquez, Lionel Messi, Gaby Espino, Cultura Profética

EL ARRANQUE de la Temporada de la Belleza 2023 fue bastante alentador, considerando que el programa transmitido por Venevisión el pasado sábado 9 de septiembre, dejó un agradable sabor en la boca, con el montaje de un show nada aparatoso y bien producido en el cual las misses, fueron las verdaderas protagonistas del mismo. Se entendió perfectamente que el evento estaba realizado para el debut (E imposición de bandas) de las 25 aspirantes a la corona que ostenta Diana Silva, cuya presencia en la noche final dependerá del papel que desempeñe en el Miss Universo que se llevará a cabo el 18 de noviembre en San Salvador. El discreto espectáculo, animado por Nieves Soteldo y Henry Silva, podría interpretarse como una muestra de lo que se verá en pantalla el próximo 7 de diciembre, desde la terraza del Centro comercial Líder, escenario de la elección de Miss Venezuela 2024.

TOTALMENTE ERRADA la información de que la representante del estado Amazonas, Ileana Márquez Pedroza, es la primera madre que compite en el Miss Venezuela. Siendo una excelente candidata que seguramente “le latirá en la cueva” al resto de las concursantes, la participación de la joven de 27 años de edad y mamá de una linda niña, tiene sus antecedentes en la Miss Monagas 1974, Mabel Morella Vargas, quien era madre de un niño de 7 años de edad. Los rumores que se corrieron antes y durante el certamen sobre la maternidad de la chica, mantuvieron “colgando de un hilo” su candidatura, de hecho, la noche del evento, que tuvo lugar el 30 de mayo de 1974 en el Club de Sub-Oficiales de las Fuerzas Armada, siendo una de las más publicitadas, ni siquiera entró al cuadro final, (Eran solo 15 candidatas) encabezado por Neyla Moronta, quien recibió la corona de manos de Desirée Rolando, la reina saliente.

Gaby Espino

LA MIRA en el mercado anglosajón, sería el motivo por el cual Gaby Espino decidió inscribirse en la Universidad Internacional de Florida (FIU) para perfeccionar su inglés. A pesar de lo estupendamente bien que le ha ido en el área hispana, donde es considerada toda una estrella, junto a otros figurones latinos, se asegura que su meta es llevar su carrera a otro nivel en Estados Unidos, por lo que el “crossover” es una de las opciones profesionales que tiene en proyecto. Algo así como lo hicieron Sofía Vergara, Eva Longoria, Jennifer López, Salma Hayeck, entre otras estrellas hispanas que conquistaron al público norteamericano. “Estoy contenta, haciendo lo que me gusta. Estoy tan agradecida de poder despertarme todos los días y hacer lo que me apasiona y sentir que estoy haciendo algo por mí para mí para mi beneficio…", manifestó la actriz venezolana, que mantiene en reserva sus próximos planes.

ES TERRIBLE que una figura como Alicia Machado siga apelando al escándalo para llamar la atención, sin medir el daño que ella misma le hace a su imagen. Incontables son las polémicas en las que ha estado involucrada la exMiss Universo venezolana. Una vez más su nombre vuelve a ocupar espacio en los medios mexicanos, tras las revelaciones que hizo en el reality “Secretos de las indomables” en las cuales acusó a su ex José Manuel Figueroa de haberla golpeado brutalmente. Tras las fuertes declaraciones y, como era de esperarse, el afectado no se quedó callado y respondió: "Si va a hacer un frente para la mujer violentada que no lo haga queriendo vender un reality show, que lo haga con las leyes", señaló Figueroa en otro programa de TV. "Ella fue la que me dio un reversazo espectacular", remató, asegurando que Machado no controlaba sus celos.

Lionel Messi

LAS INVERSIONES de Lionel Messi en bienes y raíces, siguen creciendo. Recientemente el futbolista argentino adquirió una mansión en Fort Lauderdale. Según reporta The Real Deal, la propiedad tiene 10,500 pies cuadrados y ocho habitaciones y fue vendida por $10.8 millones. La lujosa residencia está ubicada en el exclusivo vecindario de Bay Colony. Posee una piscina con vista a la bahía, un gimnasio y spa, dos muelles y una cocina estilo italiano. La pareja compartirá este acogedor espacio con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Junto jn a su pareja, Antonella Roccuzzo y sus dos hijos Mateo y Ciro, el célebre deportista se está adaptando a su nueva vida en Florida. Recordemos que “La pulga” se unió al equipo de Inter Miami en julio y este es su nuevo hogar. Messi pose numerosas propiedades en Argentina y Suiza. Eso sin contar su multimillonaria cuenta bancaria. “A quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendice”.

Cultura Profética

NUEVO LANZAMIENTO Cultura Profética estrena tema y video titulado “Para mí”, este viernes 8 de septiembre en todas las plataformas digitales. La banda puertorriqueña ofrece un sonido que captura auténticamente la esencia del conjunto de reggae más grande de América Latina. La música de esta nueva canción crea el ambiente perfecto para la historia con su arreglo, elevando su sonido a un nivel extraordinario. “Para mí” sigue la tónica que llevó a Cultura Profética a componer uno de los discos más importantes de su generación: “La complicidad”, en 2010. Y para Willy, Omar, Eliut y Juanqui, ganadores del Grammy Latino, este lanzamiento viene igualmente cargado de emoción luego del éxito internacional de “Solo un eco”, que debutó a principios de 2023. Este es el segundo de varios lanzamientos de Cultura Profética este año, que formarán parte de su propio sello Sobrevolando Discos.