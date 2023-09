Asesinato de Mónica Spear obligó a esta reconocida actriz en "huir" de Venezuela

El 6 de enero del año 2014 una terrible noticia impactó a toda Venezuela, el asesinato de la modelo, actriz y Miss Venezuela 2004 Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry. El suceso marcó tendencia nacional e internacional y muchas personas tomaron la iniciativa de abandonar el país por la situación.

Las investigaciones indicaron que tanto Mónica y su esposo estaban en un viaje familiar por diversos lugares de Venezuela, cuando se accidentaron en el camino y fueron interceptados y asesinados sin compasión por una banda de hombres.

Entre esas actrices que la trágica noticia golpeó fue a Mariaca Semprún, quien recientemente confesó en una entrevista junto a la periodista venezolana Goizeder Azúa, que el asesinato de Mónica le hizo tomar la decisión abandonar el país.

“Hubo una muerte que me impactó para siempre, la de Mónica Spear, era muy amiga mía, trabajamos en un proyecto juntas. Y eso me termino de quebrar por dentro, por qué ella era tan luminosa y me dolió tanto, que eso me hizo salir”, expresó la esposa del escritor Leonardo Padrón.

En este sentido, confesó que sentía una gran frustración ya que durante 16 años estuvo indecisa si seguir o dejar el país, siempre con la esperanza de soluciones al tema de la violencia que jamás llegaron.

Asimismo, indicó que salir de Venezuela fue un gran dolor y que a donde va siempre busca impulsar el talento, personalidad y dedicación de todos los venezolanos. Además, reiteró que espera con los brazos abiertos regresar en algún momento a su tierra natal.

Mónica y Mariaca se conocieron en la exitosa novela realizada por el canal de la colina Venevisión, “La Mujer Perfecta”, escrita por Leonardo Padrón y en la cual ambas eran hermanas.