Exnovia de Camilo cuenta la verdad de su separación con el colombiano (+Video)

Nuevamente, Gabriela Andrade Vélez exnovia del cantante colombiano Camilo Echeverry, está dando de qué hablar en las redes sociales y esta vez por sus más recientes declaraciones. En sus historias de Instagram, la colombiana ofreció detalles sobre su vida privada en los que envolvió la relación que tuvo con el reconocido artista.

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas, Andrade respondió a la inquietud de un seguidor sobre el motivo de su ruptura con el artista, cuestionamiento que no dudó ni un segundo en responder. “Porque todo tiene su ciclo, porque tenía que pasar. No sé, no me acuerdo. Porque nos cansamos, porque sí. Fue un año muy chévere, pero, todo tiene su ciclo”, indicó.

Por otro lado, la empresa recalcó que, actualmente está feliz casada con el amor de su vida y siendo madre de dos niñas a las que ama. “Así pasan las cosas, por algo”, finalizó Andrade, quien muchas veces ha sido comparada físicamente con la actual esposa de Camilo, Evaluna Montaner.

Gaby no veía un futuro con el artista

Otra de las preguntas apunta al futuro que pudo haber pensado Andrade junto al cantante de “Vida de rico”, sin embargo, sorpresivamente admitió que nunca lo vio como para algo más serio. “Yo tuve varios novios antes de casarme y había novios con los que sí me imaginaba a futuro, había otros con los que no. ¡Con Cami no!”, señaló.

De igual forma, piensa que todo pudo haber sido por la diferencia que existía en sus vidas pues ambos estaban en etapas distintas. Su romance se dio desde el 2013 hasta el 2014, justo cuando Echverry buscaba hacerse un puesto en el mundo del espectáculo. “Nunca me he puesto a pensar en cómo sería mi vida o cómo sería la de él si estuviésemos juntos”, enfatizó la creadora digital.

¿Camilo no supera a su ex?

En marzo de este 2024, surgió el estreno del nuevo tema del colombiano llamado “Gordo” y desde que salió ha dado mucha tela que cortar, luego de que los internautas a quienes no se les escapa nada, se percataran de que el probablemente el artista le habría dedicado esta canción a Gabriela.

Tras el lanzamiento del tema que forma parte del primer capítulo musical de Echeverry, en el que también están incluidas “No se vale” y “Plis”. La letra parece una directa muy indirecta para Andrade, pues hasta ciertos detalles de su perfil fueron tomados en cuenta para la creación de “Gordo”, una nueva polémica que se apunta al historial de Gabriela y Camilo.

“No saben la que me pasó. Estaba en mi celular, ¿no? Y dije, ¿qué hay de mi exnovia, parce? Que no sabía de ella hace mucho rato. Bueno, tiene un novio nuevo, normal. La última foto que subió era con él, pero cuando vi el caption me mató. Ya vi que le dices “gordo” como antes me decías, me dolió más de lo que imaginaba. Esa palabra era mía, no pensé que me doliera algo que no me dolía”, se escucha en un fragmento de la canción.

Pues resulta que hace algunos años, Gabriela celebró su aniversario con un sentido mensaje a su esposo, pero para sorpresa de muchos es exactamente igual a lo que dice Echeverry en su tema. “Dos años mi gordo, que bendición haberte encontrado en mi camino. Gracias por tanto Te amo!”, escribió en compañía de una linda fotografía mientras se casaba por la iglesia.