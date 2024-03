¡Evaluna convulsiona! Así dice la canción que Camilo le dedica a su exnovia (+Video)

¿De verdad creen que haya sido coincidencia esto? El estreno de “Gordo” del colombiano Camilo Echeverry ha dado mucha tela que cortar, luego de que los internautas a quienes no se les escapa nada, se percataran de que el probablemente el artista le habría dedicado esta canción a Gabriela Andrade, su exnovia a la cual comparan con su actual esposa, Evaluna Montaner.

Tras el lanzamiento del tema que forma parte del primer capítulo musical de Echeverry, en el que también están incluidas “No se vale” y “Plis”. La letra parece una directa muy indirecta para Andrade, pues hasta ciertos detalles de su perfil fueron tomados en cuenta para la creación de “Gordo”, una nueva polémica que se apunta al historial de Gabriela y Camilo.

“No saben la que me pasó. Estaba en mi celular, ¿no? Y dije, ¿qué hay de mi exnovia, parce? Que no sabía de ella hace mucho rato. Bueno, tiene un novio nuevo, normal. La última foto que subió era con él, pero cuando vi el caption me mató. Ya vi que le dices “gordo” como antes me decías, me dolió más de lo que imaginaba. Esa palabra era mía, no pensé que me doliera algo que no me dolía”, se escucha en un fragmento de la canción.

¿Por qué vinculan a Gabriela Andrade y qué opina de eso?

Pues resulta que hace algunos años, Gabriela celebró su aniversario con un sentido mensaje a su esposo, pero para sorpresa de muchos es exactamente igual a lo que dice Echeverry en su tema. “Dos años mi gordo, que bendición haberte encontrado en mi camino. Gracias por tanto Te amo!”, escribió en compañía de una linda fotografía mientras se casaba por la iglesia.

Fueron miles las reacciones de los internautas, por lo que no le quedó más remedio que responder a los inquietantes comentarios de los seguidores. “Obvio no”, fue su respuesta cuando le preguntaron si pensaba que la letra iba dirigida a ella. “No entiendo por qué me tendría que caer mal. La canción es buenísima y las otras dos son espectaculares y las cantamos y bailamos en mi casa, mis hijas y mi esposo se las saben”, agregó.

El parecido entre la ex y la nueva

En el año 2022, salió a la luz pública Gabriela Andrade, la exnovia del icónico cantante. Luego de dar a luz, la fotografía corrió como pólvora en redes sociales y fue inevitable que la compararan con la hija de Ricardo Montaner, pues a decir verdad si tienen bastante parecido. "¡Son igualitas!", "Parecen hermanas", "Evaluna ya tuvo su bebé", "Ya sabemos qué tipo de mujer le gusta a Camilo", es parte de lo que opinaron en su momento.

Andrade y el artista tuvieron una relación entre los años 2013 y 2014, por lo que las redes sociales tardaron un poco en desempolvar esos recuerdos que guarda el internet sobre su relación. Actualmente la colombiana está casada y tiene dos hijas, Federica y Agustina, mientras que Echeverry está casado con Evaluna y son padres de Índigo y próximamente de Amaranto.