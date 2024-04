Camilo revela por qué Karol G no quiso grabar la pegajosa canción "Sin Pijamas"

El 20 de abril del 2018 las cantantes Natti Natasha y Becky G unieron sus voces para entonar una pegajosa canción que se volvió tendencia en las plataformas digitales por su peculiar letra y ritmo, se trata del éxito “Sin Pijama”. Sin embargo, recientemente el genio detrás del tema Camilo, compartió en una entrevista que en un principio el éxito estaba destinado para la estrella colombiana Karol G.

Camilo indicó que en un principio la intérprete de “Provenza” asistió al estudio para escuchar el tema que se le había compuesto con el objetivo de seguir rompiéndola en su carrera musical, pero que no le gusto y decidió no grabarla. “Te voy a decir la verdad, yo no estoy inventado, yo soy muy amigo de Karol, y esto es totalmente real. Ella fue al estudio y se iba a montar en la canción, creo que no le gustó”, manifestó.

En este sentido, la pareja de Camila Montaner reveló al público que el tema se dio gracias a un sueño que tuvo Becky durante un encuentro, en el que también estaba los cantantes Mau y Ricky, y de ahí comenzaron a desarrollar la idea siguiendo los pensamientos de la cantante México-estadounidense.

“Al escribir Sin Pijama y no eres mujer es algo muy complicado, al no sentir lo que ella está diciendo, perseguimos a Becky para sentir su feeling. Para ella fue un tema de mucho empoderamiento. Ella dirigió el video junto a Daniel Duran”, indicó el artista.

En su momento el tema hizo reventar YouTube logrando los 2 millones de reproducciones, y marcando una gran referencia de las mujeres latinas en la música.

Finalmente, en la conversación Camilo no dudo en extender palabras de agradecimientos por las artistas mujeres que creyeron en su talento como compositor y cantaron sus temas, entre ellas Anitta, Leslie Grace y la misma Karol G.