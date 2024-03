Yailin 'La Más Viral' hace un intento desesperado de imitar a Karol G en su nuevo tema (+Video)

"Me encantas" lleva por nombre la nueva canción de la dominicana Yailin 'La Más Viral', quien la noche de este viernes 29 de marzo presentó el primer tema de su EP 'Resiliencia', su primer trabajo completo y el renacimiento de una nueva artista.

El sencillo suena muy a lo "tex-mex" haciéndole un guiño al género que marcó la fama de la estadounidense Selena Quintanilla. Vestida de falda blanca y top plateado, Jorgina Guillermo como es su nombre real, estuvo acompañada por unos mariachis que frente al mar le dan vida a "Me encantas".

"Te juro que me encanta que tu mirada es lo primero que yo veo cada mañana, que cuando sonríes siento que no me hace falta nada. Y sabes bien que yo no soy de amar pero contigo fue tan natural. Sé que la vida no me va alcanzar pa' regresarte lo que tú me das", canta 'La Más Viral' con una letra probablemente dedicada a su novio Tekashi 6ix9ine.

¿Quiso copiar a Karol G?

La relación de la joven de 21 años con el reggaetonero Anuel AA fue la clave para que los internautas enemistaran a Yailin con "La Bichota", quien venía de tener un largo romance con el boricua. A ciencia cierta nadie sabe si entre ellas no existen rencores pero este problema de pantalones es el tema de conversación de muchos.

En diferentes ocasiones hemos visto a 'La Más Viral' disfrutar de las canciones de la antioqueña, por lo que no sería descabellado pensar que no hay una riña y tampoco un conflicto, simplemente no mantienen relación. Pero, no es la primera vez que acusan a Jorgina de querer copiar a su "rival".

Esta oportunidad no fue la excepción y los usuarios comenzaron a comparar "Me encantas" con la cumbia que estrenó Karol G el año pasado llamada "Mi ex tenía razón", un single que evidentemente afirmaron iba dirigido al cantante de "Medusa".

Al parecer, en esta nueva etapa la reggaetonera nacida en República Dominicana busca probarse en otros géneros, tal como lo está haciendo con este sencillo muy norteño. Tocará esperar que devele el ritmo de los otros 6 temas que le faltan por estrenar.

Yailin y su ¿admiración por la paisa?

En noviembre del año pasado, la artista dio un adelanto de "Me puse más buenota" un reggaetón que en su adelanto la dejó ver muy seductora desde una piscina. Con esa canción, muchos también aseguraban que era "idéntica" a las que estuvo estrenando Carolina Giraldo (Karol G) en los primeros meses del 2023.

“Suena como las de Karol G”, escribió un usuario que generó cientos de comentarios en su mayoría apoyando lo que decía. “Y como una de feid también jajaja”, “Como dice Karol G, ella tiene aprendices”, “Buenota suena a Bichota ahora me puse mas Buena mas dura mas level Tqm… Si son palabras de Karol”, “Lo mismo pensé, parece que ahora la quiere imitar”, “Ella quisiera ser ella pero no”, “Sueña que eso no cuesta nada… Yailin yo creo que debe de tener algo que se llama vergüenza”, “Quiere seguir el mismo patrón”, decían los usuarios.