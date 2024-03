En video: ¡Eh, Ave María! Karol G le echó los perros a las mujeres venezolanas

El fin de semana pasado, los venezolanos vivieron probablemente la mejor noche de su vida gracias a los maravillosos conciertos que ofreció la antioqueña Karol G en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, en los que reunió a 45 mil almas en cada concierto, que sin duda alguna marcó precedentes en el país.

A través de sus redes sociales, la cantante se pronunció y envió un tierno mensaje a sus fanáticos criollos recopilando diez de los mejores momentos de sus shows, así como también se mostró emocionada por haber tenido en el escenario a los hermanos Primera, de quienes se declaró una "fan enamorada".

"Como en cuanto tiempo superamos esto ??? Gracias Venezuela por el amor desbordado que me dieron ... 2 noches de cantar, reír, bailar gritar, llorar ... DE RECORDAR!!! Gracias @servandoyflorentino por cantar DE SOL A SOL conmigo y hacer Juntos la coreografía !!! No me las creoooooo ... Los Amo Familia !!!", escribió en su post.

La artista le tiró flores a las venezolanas

Habitualmente, la reggaetonera ofrece unas palabras antes de interpretar ciertos temas, así como lo hizo en Venezuela. Justo antes de cantar "Qlona", canción que hizo en colaboración con Peso Pluma, la colombiana no pudo dejar de hablar de la belleza venezolana y se mostró impactada por tantas mujeres hermosas que había visto.

"Veo que se vinieron mamasotas, las veo que trajeron el sombrerito también. Venezuela es un reinado constante, todas hermosas y espectaculares. Aquí revisando a ver a cuál de todas le digo: '¡Eh, Ave María mi amor, con ese jeansito como te ves de qlona'", desatando la euforia en el imponente Estadio Monumental.