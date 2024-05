Entérate: Kerly Ruíz es botada de Univisión por "acartonada"

Este viernes 10 de mayo se dio a conocer que, el programa "Siéntese quien pueda" transmitido por Univisión, iniciará una nueva temporada el próximo 13 de mayo. Sin embargo, los fanáticos quedaron desconcertados al enterarse que la venezolana Kerly Ruíz quedó fuera del staff de animadores.

De acuerdo al anuncio de la cadena televisiva, Carolina Sandoval y Jorge Bernal se unen al equipo conformado por Alejandra Jaramillo, La Chiqui Baby, Lucho Borrego y Alex Rodríguez. De esta manera, quedan por fuera Vanessa Arias y la exconductora de Portada's. ¿El motivo? Ambas no habrían dado la talla en el mencionado espacio.

El productor Carlos Mesber habló de la renovación del programa y explicó la razón por la cual desistieron de los servicios de Arias y Ruíz. "Nuestro objetivo era revitalizar Siéntese Quien Pueda. No solo cambiando el horario sino también elevando el nivel de nuestro contenido y la interacción con nuestra audiencia", explicó.

A juzgar por sus palabras todo podría indicar que la criolla de 38 años no conectó con los televidentes y pudo haber lucido "acartonada" o quizás, no logró tener esa empatía que necesitaba el programa. No obstante, se desconocen las causas oficiales del despido de Kerly y Vanessa.

El paso de Kerly por el programa

La venezolana llegó a "Siéntese Quien Pueda" en octubre del 2022, tras la sorpresiva renuncia de Liliana Rodríguez. Para ese momento, el argentino Julián Gil llevaba la batuta del show, pero tiempo después también abandonó las filas de la planta televisiva. En su Instagram, Ruíz agradeció la calurosa bienvenida que le dieron sus compañeros.

“Feliz de poder contarles que soy la nueva panelista de @sientesequienpueda por @unimas ! Hoy se inicia un nuevo ciclo profesional… Agradecida con Dios y al nuevo maravilloso equipo” escribió en su post.

A su llegada al estudio todo el equipo le dio un recibimiento por todo lo alto, asimismo Gil aprovechó de dedicarle unas palabras en la red de la camarita “¡Y sí, ya tenemos nueva panelista! Bienvenida a casa @kerlyruiz85 prepárate para divertirte y también para las nominaciones”.

Fue tan increíble su historia en este nuevo proyecto, que consiguió ganarse a muchos espectadores y tuvo una buena relación con sus compañeros. Así quedó evidenciado en una reciente publicación de Alejandra Jaramillo, quien les dejó un reconfortante mensaje a sus dos excompañeras.

“Las quiero mucho, @vannearias @kerlyruiz85. Nos seguiremos viendo en esta industria maravillosa, que es muy cambiante, pero que nos permite conocer gente especial y talentosa como ustedes”, se lee en la descripción.