Kerly Ruiz contó sin pelos en la lengua cuando un ex la tenía “controlada”

Durante una entrevista que le hizo a la animadora venezolana Andreina Álvarez en su podcast “Sin drama no hay show”, Kerly Ruiz recordó cuando una de sus exparejas quiso tenerla controlada y así saber todos sus pasos. En la conversación, la venezolana confesó que fue víctima del control enfermizo y le habían clonado el teléfono para revisar todo lo que hiciera en su propio móvil.

“Había un teléfono espejo, no voy a decir el nombre de mi ex para no crear polémica, pero mi ex metía el teléfono debajo de la cama, a mí me llega un mensaje y me vibra mi teléfono y algo me vibraba debajo de la cama. Levanté el colchón, lo tiré y había un teléfono igualito al mío y los mensajes entraban y las llamadas entraban”, explicó Ruiz.

El procedimiento que utilizó el “innombrable” fue conectar un cable al celular de la animadora y buscó otro teléfono inteligente y así poder realizar la clonación y poder mirar los mensajes y llamadas que la mujer recibía para mantenerla vigilada.

Aunque Kerly prefirió no meterse en camisa de once varas y dirigirse a alguien en específico, reveló que era un ex conocido, muy viral y virtual. Esto deja como primer sospechoso a Irrael Gómez, padre de la única hija de la criolla, pues cabe recordar que, es conocido como “el gurú de las redes sociales” y todo su trabajo lo ha realizado a través de ellas, lo que fácilmente podría estar vinculado con este tipo de técnicas.

Recordemos que Kerly Ruiz se casó con el experto en marketing digital en el año 2015, y dos años más tarde decidieron poner fin a su matrimonio, en el cual tuvieron una hija, la pequeña Gail Gabriela. Y es precisamente por ella, que en diferentes ocasiones han dejado ver en sus redes sociales que sostienen una relación amistosa por el bienestar de Gail.