En imágenes: Condenan a Madonna por humillar a un hombre paralítico

Este fin de semana, la cantante Madonna fue tendencia en redes sociales y no por su talento precisamente. Y es que, una vez más la oriunda de Michigan metió la pata en uno de sus conciertos y esta vez con un tema bastante delicado, el cual le causó vergüenza y el rechazo de sus seguidores.

Mientras se encontraba ofreciendo un espectáculo como parte de su gira “The Celebration Tour”, la artista hizo una pausa para reclamarle a un fanático que veía su concierto sentado. Sin embargo, lo que ella no se esperaba es que al percatarse, el hombre estaba en silla de ruedas pues evidentemente sufre de alguna discapacidad.

“¿Qué haces ahí sentado, por qué no te levantas?”, reclamó. Cuando se acercó y se dio cuenta del detalle, se disculpó: “Ok, ok. Lo siento. Oh, bueno. Esto ha sido políticamente incorrecto. Lo siento”. Pero, esto no fue suficiente, pues al regresar a su sitio hubo un rotundo e incómodo silencio. Además, muchos consideran que sus disculpas no fueron sinceras y “poco profundas”.

Cibernautas le dan látigo

Aunque no podemos dejar de resaltar que algunos fanáticos han defendido a su reina, otras personas han castigado su reacción. “Que decepción con Madonna, por sentirse la muy muy, quedó tonta tonta grosera”, “P*nche vieja loca”, “Payasa la Madonna”, “Debería haberse disculpado de forma más profunda”, “Madonna es la satánica mayor”, “Dicen que Madonna es una basura de persona”, se lee en la red social X.

Una raya más pal' tigre...

Es habitual que, en las presentaciones de la intérprete de “Vogue” surjan acontecimientos y muchos protagonizados por ella, desde caídas hasta insultos. Lo más reciente fue cuando en otro show interpretaba su icónico tema “Hung Up” y escupió al público que se encontraba en primera fila, posteriormente arrojó toda su cerveza encima de ellos, acto que ocasionó que las redes sociales se fueran en su contra.

“Madonna esta a dos cervezas y cuatro rayas de ponerse abdominales falsos y cantar la salchipapa”, “Nunca pensé decirlo pero cada día Madonna se parece más a la tigresa del Oriente jajajajajaja”, “Madonna está borracha como siempre”, “Veo mal en los artistas el perderle respeto al público”, “A mí me escupe o me echa cerveza y salto la valla”, “Cómo pasar de ser un ícono a una persona absolutamente decadente”, dijeron los usuarios.