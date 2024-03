Madonna habla de su encuentro con Dios: “¡Fue aterrador!”

En junio del 2023, la cantante estadounidense Madonna preocupó a sus seguidores cuando sufrió una infección bacteriana que provocó su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos por varios días. De tal manera que, estuvo alejada de sus redes sociales y del ojo público, además de verse en la obligación de cancelar una serie de conciertos que iniciaría en Vancouver, Canadá como parte de su gira ‘Celebrity’.

“El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que la llevó a permanecer varios días en la UCI. Su salud está mejorando, sin embargo, todavía está bajo atención médica. Se espera una recuperación total”, escribió su representante en Instagram.

Durante su estadía en la unidad, “La Reina del Pop” estuvo inconsciente y se recuperó el 29 de junio cuando fue dada de alta y llevada a su casa en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Fue una larga convalecencia que la tuvo por unas semanas fuera del juego, para velar por su salud y poder volver con más fuerzas a los escenarios.

Su cercanía con la muerte

Esos días en terapia intensiva fueron reveladores para su vida ya que, vivió una experiencia que jamás imaginó. El pasado fin de semana durante su concierto en el Kia Fórum de Los Ángeles, la artista recordó ese terrible episodio cuando estuvo muy cerca de su muerte y aseguró que Dios le hizo una invitación, pero ella dio un rotundo “NO”.

“Este verano tuve una sorpresa. Se llama… um… una experiencia cercana a la muerte. ¡Sí, y no estoy bromeando! Fue bastante aterrador. Obviamente no lo supe durante cuatro días, porque estaba en coma inducido. Pero cuando desperté, la primera palabra que dije fue: ‘No’. Eso es lo que me dice mi asistente. Y estoy bastante segura de que Dios me estaba diciendo: ‘¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres venir conmigo?’, y dije: ‘No, no’”.

Del mismo modo, le dio las gracias a su médico por la paciencia, pues cada dos días estaba llamándolo preguntándole por su falta de energía. “Ha soportado tantas llamadas telefónicas de mi parte. Cuando estuve enferma este verano y literalmente no podía caminar desde mi cama hasta el baño, lo llamaba cada dos días y le preguntaba: ‘¿Cuándo regresaría mi energía? ¿Cuándo volvería a sentirme yo misma? ¿Cuándo podría volver a salir de gira?’ y todo lo que él decía era: ‘Sal a sol’”.

Tras vivir esta experiencia, Madonna aseguró que aún le queda mucho tiempo en esta tierra. “Me caí de muchos caballos y me rompí muchos huesos. Tengo una cadera de titanio. Quiero decir, la lista sigue y sigue, pero nada puede detenerme. No me digas que pare…”.