Elvis Crespo “Pintará la carita” de alegría a los venezolanos con su buena música (+Detalles)

Todo está listo en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) para la tremenda gozadera que prenderá el cantante puertorriqueño Elvis Crespo junto a su compatriota Jerry Rivera el próximo viernes 17 de noviembre, en un espectáculo en el cual repasará grandes éxitos de su repertorio como “Suavemente”, “Tu Sonrisa”, “Luna Llena”, “Nuestra Canción”, “Píntame”, “Para Darte Mi Vida”, entre otros.

Desde principios de este año se había estado trabajando en el junte de los dos boricuas que llegan de nuevo a Venezuela gracias a la producción de OM Omar Enrique Producciones, Thiene Productor y Manager Shows, con el objetivo de prender la fiesta con sabor latino, pues el merenguero es conocido por sus espectáculos llenos de movimientos caribeños que encienden a todo el público.

La tarde del lunes 13 de noviembre el artista ganador de múltiples Premios Grammy, Premios Billboard de la Música Latina, Premios Lo Nuestro, Festival de la Orquídea y presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña de Mar, sostuvo un encuentro online con nuestro medio Meridiano, en el cual no perdió la oportunidad en expresar su felicidad por cantarle a Venezuela tras 10 años de ausencia.

“Luego de un rato de no visitarlos, estoy demasiado feliz de volver a Venezuela, he preparado un increíble repertorio muy especial para el viernes. Será como darle un regalo de gracias a un pueblo que me dio todo. Fue Venezuela que me dio plataforma para abrir la puerta latinoamericana, fue una bonita conexión”, detalló el artista de 52 años.

En este sentido, detalló su emoción por compartir escenario con Jerry Rivera, “El príncipe del merengue” Omar Enrique y Omar Acedo a quienes considera artistas con mucho talento, energía y actitud para darle a Caracas una noche de estrellas.

“Es una alegría compartir tarima con Jerry Rivera un artista que respeto muchísimo, la igual que Omar Acedo y Omar Enrique. Es una dicha estar celebrando 25 años de mi lanzamiento y que Venezuela sea parte del aniversario es muy coherente”, destacó.

En la conversación el boricua aprovechó para hablar de sus nuevos proyectos, entre ellos un nuevo álbum que saldrá al mercado en el año 2024. “Yo vivo en un estudio, hago música todos los días, en este momento estoy trabajando en cuatro conciertos y dos álbumes que están en un 90 por ciento listos para salir en próximo año”, Aseveró

El show titulado “El mano a mano del año” también contará con una participación especial de Los Sobraos, y está pautado para comenzar a la siete de la noche hasta las cinco de la madrugada.