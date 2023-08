Elvis Crespo y Jerry Rivera se encontrarán en la rumba de la salsa y el merengue

Jerry Rivera y Elvis Crespo subirán al escenario de la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco para ofrecer lo que promote ser el gran concierto del año. Los populares intérpretes de música latina compartirán escenario con otras dos grandes figuras venezolanas como Omar Enrique y Omar Acedo. Todos juntos ofrecerán un concierto inigualable, gracias a Omar Enrique Producciones, Manager Shows y Thiene Producciones.

El evento traerá de regreso a Elvis Crespo, intérprete de sonadísimos temas como "Suavemente", "Tu sonrisa", "Luna llena" y "Pegaíto, suavecito", luego de siete años sin presentarse en nuestro país, al que considera su segunda tierra y donde se popularizó a finales de los 80 para convertirse, a la postre, en uno de los merengueros más seguidos por los amantes del ritmo dominicano.

Por su parte, Jerry Rivera cuenta con una exitosa trayectoria que comenzó a los 16 años de edad en 1988. Y fue uno de los grandesesz fenómenos musicales de comienzos de los 90. Conocido como el "Bebé de la salsa", conquistó millones de fanáticos en Venezuela gracias a "Amores como el nuestro", "Qué hay de malo", "Nada sin ti" o "Mi libertad" y una larga cadena de hits.

Rivera se reencontró con el público venezolano, tras años de ausencia de los escenarios locales, pero sin dudas muchos quedaron con ganas por seguir disfrutando de su inmenso talento por lo que no dudó en aceptar la invitación de cantarle a Caracas nuevamente.

Asimismo, Omar Enrique demostrará las razones por las que es el "Príncipe del merengue". Dueño de una poderosa voz y de una carrera no menos atractiva, el zuliano repasará su exitoso repertorio del que se desprenden canciones que forman parte del corazón de Latinoamérica. "Corazón fracturado", "Quiero hacerte el amor", “La cinturita”, “Si tú no estás” y "No te olvido". Actualmente ocupa el primer lugar de las carteleras radiales con el tema “Como te extraño mi amor”, que lo mantiene sonando en todo el continente.

Omar Acedo es otra de las grandes figuras que integran el llamativo cartel artístico. Con "Vamos a portarnos mal", "Sólo contigo", "Yo te quiero" o "Pa' que te enamores" conquistó al público venezolano y rompió fronteras, siendo reconocido en otras latitudes. Tan solo en su canal de YouTube acumula más de 40 millones de visualizaciones, demostrando que pertenece a una generación de cantantes que llegaron para quedarse.

Finalmente, hay que destacar la incorporación de "Los Sobraos” quienes interpretarán su contagioso repertorio, basado en diversos estilos musicales del caribe, partiendo de lo urbano para recorrer ritmos como el reguetón, el pop, la guaracha y el merengue, entre otros, realzando distintos cover de agrupaciones y orquestas ya conocidas. Las entradas para este poderoso espectáculo están a la venta a través de Goliiive.com.