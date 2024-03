Cynthia Lander se impone en redes sociales con picante bikini en color negro (+Imágenes)

Cynthia Lander es una de las reinas de belleza venezolanas más reconocidas por su exótico rostro y peligrosas curvas que la hicieron destacar en aquel Miss Universo 2002 celebrado en Puerto Rico, donde obtuvo una puntuación de 9.20 en el desfile de traje de baño. Recientemente la criolla compartió en su perfil de Instagram unas picantes imágenes que dejaron a todo el mundo con la baba en el piso.

En el carrusel de fotos Lander demuestra que lo se aprende como reina venezolana jamás se olvida, pues ese lado salvaje, sensual y saber moverse para la cámara lo tiene mejor nunca, posando entre las rocas con un sensual bikini en color negro, que deja al descubierto sus curvas.

Con su cabellera mojada, sin una gota de maquillaje y su piel bronceada la eterna Miss Distrito Capital, afirma que es toda una experta para marcar tendencia en las redes sociales y como saber llevar un traje de baño a los 41 años.

El post Lander no lo realizó solo para presumir su buen cuerpo, sino también para dar un mensaje de lo importante que es tener una buena alimentación y sentirse bien. “Hoy, 20kg menos, estoy orgullosa de mis esfuerzos y agradecida de la bendición de Dios por permitirme volver a caminar y recuperar mi normalidad. Los postres me quitaban la tristeza de no poder moverme como antes”, manifestó.

La también actriz confesó que todo fue gracias una estricta dieta que realizó, que le han dejado resultados tonificados y esbeltos hoy. “Todo con constancia, dedicación y disciplina. Todos podemos lograr lo que nos propongamos”, escribió.