Clovis Nienow dirá presente en el próximo reality de Telemundo

Desde su participación en “La Casa de los Famosos”, Clovis Nienow, se abrió camino en la televisión, su atractivo físico y simpatía se robó el corazón de los televidentes día a día, la exposición mediática que se sometió el actor lo catapultó a la fama internacional.

Clovis, mostró su talento como conductor tras varias semanas siendo parte del programa matutino de Telemundo "Hoy Día" junto a Penélope Menchaca, Andrea Meza, Daniel Arenas.

No hay duda que el mexicano gozó de gran popularidad en la última edición del reality show, pero, su paso por el espacio matutino fue el lugar perfecto para recibir la invitación oficial en otro de los realities que prepara la cadena de televisión.

La persona encargada de extenderle la invitación fue Frederik Oldenburg, novio de la actual conductora de “Top Chef 3 VIP” la colombiana Carmen Villalobos. Oldenburg estuvo como invitado especial en el programa este jueves 30 de mayo.



"Invitación oficial. Te voy a dar los dos colores y tú eliges si el equipo de los Contendientes o de los Famosos algún día. Invitación oficial para Clovis. ¿Irías o no?", le preguntó Frederik. Y, entre un silencio eterno Clovis afirmaba que dirá presente "Iría, por supuesto", respondió.

Las expectativas son grandes con respecto a esta nueva propuesta de Telemundo, hasta el momento no hay información de primera mano sobre el hilo que llevará este reality, lo que sí es cierto es que Clovis volverá a encender las llamas y desatará pasiones.

El paso de Clovis por “La Casa de los Famosos”

El carismático Clovis Nienow, tuvo una participación excepcional en el famoso cuarto tierra, tras 91 días de competencia el mexicano de 30 años, abandonó la competencia, alejándose por completo del premio gordo de 200 mil dólares, que se lo llevó su también compañera de equipo Maripily Rivera.

“Apenas estoy bajando todas las emociones al piso. Yo creo que no me arrepiento de nada. Al contrario, di todo, dejé el corazón. Me siento orgulloso de lo que fui en la casa. Todavía estoy en shock. Me hubiera encantado llegar a la recta final" compartió tras su eliminación.