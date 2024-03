Carolina Perpetuo suelta la sopa sobre su “vínculo” en el caso de Marian Valero

Las redes sociales están que arden con los últimos avances en el caso de la actriz venezolana, Marian Valero, quien es acusada de extorsionar a la ciudadana Carmen Sánchez, una empresaria a la que la artista le pidió una importante suma de dinero a cambio de no destapar la olla sobre supuestos negocios sucios que tenía en su historial.

En la denuncia que hizo Carmen públicamente en el programa de nuestra casa Meridiano, Ronda TV, reza que, Valero junto al medio de comunicación VDigital 24 al cual pertenece, se ha encargado de pedirle una exorbitante suma de dinero, junto a dos de sus extrabajadores Humberto José Estaba Urbáez y Ruth Elizabet Suárez Coronado, quienes también se unieron para hacerle daño a ella y a su familia.

Ante lo ocurrido, el Ministerio Público liderado por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que comenzarán una investigación en contra de los implicados, a quienes culpan de “extorsión agravada, incitación al odio y asociación para delinquir”, calificándolos de ser una mafia que extorsiona a sus víctimas con exponerlos al escarnio público si no les realizan el pago. Cabe destacar que, todo esto lo haría Valero mediante su empresa VDigital 24, en la cual trabaja para Carolina Perpetuo y Scarlet Ortíz.

¿Hay más implicados?

Cuando se levantó el polvo, muchos comenzaron a especular si Perpetuo y Ortíz tenían algo que ver con esto, sin embargo, fue la misma rubia la que aseguró que no tiene nada que ver en este pleito. “A mí que me revisen, quien no la debe no la teme y yo no la temo, doy la cara y bien alta porque rabo de paja, no tengo”, escribió tras lo comunicado por Saab.

De igual forma, escribió: “Que ganas de ESPECULAR Y DIFAMAR! Que manera de ser obscenamente AMARILLISTAS! IRRESPONSABLES! Puro circo! RECHAZO CATEGÓRICA Y CONTUNDENCIA que me involucren y relacionen con un asunto con el que no tengo absolutamente NADA QUE VER! Ni tengo la MENOR IDEA! Investiguen bien antes de enlodar el nombre de la gente! Temerarios mediocres!!!!”.