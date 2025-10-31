Bárbara Sánchez recibe con emoción a su tercer bebé: Conoce el sexo y nombre

Suscríbete a nuestros canales

La animadora, exreina de belleza y modelo Bárbara Sánchez, mejor conocida como “Amazing Barbarita”, vive momentos de mucho amor al recibir en Estados Unidos, a su tercer bebé con su pareja Carlos Velázquez.

Crece la familia de Sánchez

A través de Instagram la esbelta Miss Amazonas, en el Miss Venezuela 2006, posteó el jueves 30 de octubre la llegada de la hermosa bebé que lleva por nombre Carlota Velázquez Sánchez. La niña llega como un regalo para la pareja que ya tiene dos mayores, llamados Barbarita y Rodrigo.

La familia estuvo en cada momento apoyando a la exconductora de “Lo Actual”, quien entre lágrimas y mucha emoción abrazó a su retoña, recién saliendo de su pancita.

“9 meses de ilusión, una vida entendiendo que la creación divina es perfecta, que lo que Dios ya había decidido para nosotros era justo lo que necesitábamos para estar completos en nuestra familia. La alegría y el amor se multiplican al darle la bienvenida a CARLOTA”, escribió en Instagram.

Un milagro de Dios

La morena informó que arribó al centro de salud 25 minutos antes de que Carlota llegará al mundo y con 9 centímetros de dilatación que la hizo vivir un fuerte dolor.

“Justo en los tiempos de nuestro amado Dios, aunque por poco y nace en la autopista, pero logramos llegar minutos antes de su nacimiento. Así ocurrió el milagro. Ahora nuestra familia está completa”, comentó.

La criolla que llevas años fuera de Venezuela, había estado compartiendo en su perfil de Instagram todo con respecto al embarazo, desde fotos, ecos, entrevistas y el conteo regresivo para la llegada de la bebé.