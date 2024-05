Así van los preparativos para el concierto gratuito de Karina en Caracas (+Video)

La noche de este 25 de mayo, miles de personas llegarán a la Plaza Altamira para disfrutar del talento de Karina, quien rendirá un homenaje a las madres en su día. El show iniciará a las 08:00 PM y contará con la apertura de las cantantes Thalia Samarjian y Zarik Medina, así como también estará la gran Kiara.

El pasado miércoles, el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, ofreció una rueda de prensa junto a la artista para dar mas detalles sobre lo que será este gran espectáculo gratuito. En las declaraciones, Duque informó que, desde el viernes 24 estarían cerradas varias avenidas para comenzar el montaje del show.

Asimismo, resaltaron la presencia de múltiples funcionarios de seguridad para garantizar la tranquilidad y el bienestar de los asistentes, quienes estima Gustavo serían unas 40 mil personas. Recordemos que, el político ya ha realizado este evento antes, contando con la presencia de Yordano.

"Sigo clavada en el ADN de nuestro país"

En el encuentro con los medios, la del tacón alto habló sobre lo gratificante que resulta para ella poder cantarle a su público caraqueño, en especial a las madres, pues ella es feliz siendo madre. Entre tanto, manifestó su alegría por estar acompañada de sus hijos Yasha y Xander.

"Soy una madre feliz, soy una madre venezolana. Este sábado todos vamos a ser testigos de algo maravilloso, en un momento histórico de Venezuela, donde todos vamos a sentir que cabemos en un mismo país, como cupimos en algún momento", puntualizó.

"Me conmueve enormemente que a punto de cumplir mis 40 años de carrera, todavía haya gente entusiasmada por verme y cantar conmigo mis canciones, porque las mamás lleven a sus hijos que muchos no me han visto y se conocen toda mi música. Yo sigo clavada en la memoria, en el ADN de nuestro país", agregó muy emocionada.

El montaje

En redes sociales ya circulan algunas imágenes de cómo será el escenario en el que Karina y Kiara brillarán, y más temprano los dos talentos jóvenes que, acompañarán a las artistas consagradas. Como podemos apreciar, es una tarima bastante grande y muy bien ubicada, por lo que los asistentes podrán vivir de cerca el espectáculo.

Asimismo, y para seguridad de muchos, cuenta con separaciones para armar grupos de personas, de esta manera evitarán la incomodidad de quienes lleguen temprano y puedan tener la oportunidad de estar lo más cercano posible a donde estará la nacida en Perú. Para el momento de esta publicación, ya se reporta la presencia de los fanáticos en las adyacencias de la plaza.