Albany Lozada destrozada por la muerte de su madre: "No hay palabras"

La locutora, presentadora y exreina de belleza Albany Lozada, compartió en su perfil de Instagram el fuerte dolor que vive por la partida de su madre Albis Giménez Campins de Lozada. La criolla posteó una fotografía de la señora y un mensaje para despedir a una de las personas más importantes en su vida.

Una dolorosa pérdida

Lozada resaltó que su progenitora fue una figura clave en su vida y sostén emocional en los capítulos más importantes, destacando que fue un verdadero honor haber nacido de la señora Albis.

“No hay palabras que describan el sentimiento. Perderte madre, es un dolor que no puedo explicar. Solo saber que ya descansas después de tan dura prueba, reconforta mi alma. No hay palabras que puedan expresar mi agradecimiento por tanto”, comentó.

La Miss Venezuela Mundo 1987, compartió que la pérdida que deja un profundo vacío en su corazón imposible de llenar, despertando mensajes de condolencias en sus 152 mil seguidores, que lamentaron el dolor que hoy vive.

Mariela Celis, Marena Bencomo, Chiquinquirá Delgado, Inés María Calero, Caridad Canelón Maite Delgado y Luis Olavarrieta, escribieron en el post.

Un amor sincero

Con el corazón destrozado la respetada conductora que trabajó por años en el segmento “Estreno y Estrellas” de Venevisión, definió el amor a su madre como único y con las fuerzas más grandes.

“Te amo con todas las fuerzas de mi alma. Nos vemos en mis sueños, donde seguiremos caminando tomadas de la mano. Descansa en paz, madre adorada”, destacó.

En mayo del 2025 Albany había realizado en Instagram una hermosa publicación destacando el respeto y cariño por su progenitora, a quien describió como inspiración, ejemplo, guía, amiga y la voz en su mente.