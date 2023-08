¡Es oficial! Lionel Messi llegará a Venezuela en el 2024 con un show electrizante

La tarde de este lunes 28 de agosto de 2023, las empresas Cirque Du Soleil Entertainment y Pop Art Music, anunciaron la llegada del espectáculo "Messi 10", una producción inspirada en el jugador argentino y campeón del mundo, que invita al público a "encontrar el número 10 que llegan por dentro".

En representación de la empresa fundadora del show, su publicista Tomás Gestoso, explicó que: "Es un espectáculo que invita a la audiencia a encontrar su mejor versión a través de la propuesta que se pone en el escenario (...) Lionel Messi es de alguna manera el creador de este show".

"Más allá de tomar elementos e inspirar a través de él, él fue parte del proceso creativo. Allá por 2018 existía lo que se llamaban check points que eran reuniones donde el equipo creativo de Cirque Du Soleil se reunía con Lionel y le iban mostrando los avances", continuó Gestoso.

Serán 32 artistas de 15 nacionalidades diferentes quienes se luzcan en escena con una función tecnológica, con tendencias en el mundo del entretenimiento vivo, que potencian la propuesta escénica y las acrobacias de los profesionales que dan vida a la presentación. Asimismo, contará con la representación del triunfo conseguido en el Mundial de Catar 2022 y probablemente ofrezcan algo de su nueva etapa en Miami.

"La esencia de este show es evolucionar. (...) Lionel Messi sigue escribiendo su historia y, como tal, hay ciertos hitos que empiezan a aparecer que no pueden no estar en el escenario. Que el mundial no esté representado de alguna manera en el escenario sería una locura (...) y probablemente, en algún momento, se incorpore también algo de Miami", recalcó Tomás.

El montaje que comenzó a crearse en el año 2018, vio luz en el 2019 y tuvo un parón en el 2020 por la pandemia del COVID-19, llegará a Venezuela el próximo 21 de febrero del 2024 y tendrá funciones diarias hasta el 25 de febrero, en el Poliedro de Caracas. Hoy 29 de agosto ya comienza la venta de entradas a través de maketicket.com.ve. Hasta el momento "Messi 10" ha llegado a España, Qatar, Arabia Saudí y Argentina.