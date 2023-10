MLB: Contundente mensaje de este lanzador al dueño de los Atléticos de Oakland (+Declaraciones)

El lanzador Trevor May anunció este lunes su retiro del beisbol tras nueve campañas en las Grandes Ligas, pero el guindar los tacos pasó a segundo plano, luego del fuerte mensaje que envió el serpentinero a John Fisher, dueño de los Atléticos de Oakland, último equipo en el que el relevista vio acción.

“Vende al equipo, hombre... Véndelo”, dijo May en un directo que realizó en la red social Twitch. “Deja que alguien que realmente se enorgullezca de las cosas que tiene. Realmente hay gente a la que le importa un bledo el juego. Déjalos hacerlo. Llévate el dinero de mami y papi a otro lado”.

Los padres de Fischer compraron Gap, Inc. y Fischer se convirtió en el dueño mayoritario de los Atléticos en el 2005.

“Si vas a ser avaro, acéptalo”, dijo May. “No hay nada más débil que tener miedo a las cámaras Has lo que necesites hacer. Lo que sea, eres un multimillonario, ustedes tienen todo el poder —no deberías tener nada que no te has ganado, como sea”.