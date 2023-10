LVBP: Dennicher Carrasco feliz de vivir su primera experiencia en la pelota criolla (+entrevista)

Cada una de las organizaciones va recibiendo a sus piezas importadas en el transcurrir de los días del calendario regular y una novena que acaba de incorporar a una pieza foránea son los Navegantes del Magallanes.

Los "Eléctricos" ya contaban con la presencia del cubano Raynel Delgado en el cuadro interior, sin embargo, desde el pasado jueves recibieron al poderoso bateador dominicano Dennicher Carrasco, en la que será su primera experiencia en la pelota criolla.

Tras su incorporación a la nave el derecho expresó, "Estoy viviendo una experiencia muy bonita, me he sentido bien cómodo y los muchachos me recibieron de gran manera", a esto Carrasco añadió, "Me siento orgulloso de estar aquí".

El quisqueyano vio acción por primera vez en la liga local nada más y nada menos que en un Magallanes-Caracas y también habló sobre qué le pareció ese ambiente en el estadio Monumental Simón Bolívar.

"No me fue muy bien en el debut, sin embargo, fue un ambiente bien chevere. Me gusta jugar cuando los fanáticos se meten en el partido y eso también nos compromete a hacer bien nuestro trabajo", manifestó Carrasco, en referencia al récord de asistencia que hubo en ese choque de 32.188 aficionados, quien igualmente dejo claro que no considera que era el mejor escenario, para ponerlo a tomar su primer turno, debido a que vino como emergente en el noveno capítulo con hombre en posición de anotar.

El dominicano declaró que está trabajando muy fuerte para comenzar a producir con el conjunto carabobeño. tomando en cuenta que está conociendo apenas a muchos de los lanzadores que ven acción en la LVBP.

"El equipo está muy bueno, hay buenos brazos y también buenos bateadores, ahorita estamos haciendo muchas carreras", concluyó el dominicano sobre su primera impresión de los "Filibusteros".

El manager Miguel Cairo está utilizando a este poderoso bateador en la parte gruesa de su alineación en las primeras de cambio, como cuarto y recientemente como quinto bate ante los Tigres de Aragua.