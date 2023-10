LVBP: Esto dice Anthony Vizcaya tras sus primeras 100 presentaciones en la pelota criolla (+Exclusiva))

Maracay- Si a algo le hacemos seguimiento en Meridiano respecto a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) es a los grandes registros de los peloteros y uno que acaba de alcanzar justamente una cifra redonda es Anthony Vizcaya, quien ofreció declaraciones en exclusiva, para los especialistas en deporte.

El derecho vio acción en el triunfo de ayer de los Navegantes del Magallanes 7-6 ante los Cardenales de Lara y se llevó dos buenas noticias al culminar este encuentro: la primera es que se quedó con el encuentro ganado y la segunda es que con esa actuación, llegó a 100 juegos lanzados en la pelota criolla.

Vizcaya destacó inicialmente la ayuda que tuvo en la "Nave Turca", para llegar a esa cantidad de duelos en la LVBP. "Firme inicialmente con Cardenales de Lara, pero no recibí tantas oportunidades, luego tuve que irme a Colombia y después conseguí la oportunidad con Magallanes, aquí fue que pude completar los primeros 100".

"Me siento bastante orgulloso de ese logro por todo lo que he pasado en mi carrera, siempre he trabajado bastante fuerte y aquí estoy", refiriéndose a los obstáculos que superó en sus primeros años en el beisbol y dejando claro que eso lo hace sentir más emocionado de logar ese gran registro (100 partidos jugados).

El "Vizca" tiene la responsabilidad de ser el taponero en esta zafra por parte de los"Filibusteros" y al respecto indicó que quiere ganar el premio "Cerrador del Año", siendo esa su meta principal en este torneo, tomando en cuenta que en sus ocho campañas previas vio acción entre Setup y también cómo cerrajero, pero en esta ocasión lo está haciendo desde el inicio y sus números lo están respaldando hasta ahora.

"Navegantes me ha ayudado bastante, me ayudó a volver al beisbol organizado", dijo Anthony sobre el segundo aire que tuvo en su trayectoria al concretar la firma con los "Eléctricos" y sobre la vitrina que le dio esta organización.

El taponero aún piensa en conseguir un contrato con una franquicia de las Grandes Ligas. "Estamos trabajando, para volver al beisbol organizado, sino poder ir a Asía o también está la posibilidad de volver a México, pero me gustaría volver acordar otra vez con un equipo de Estados Unidos".

Anthony Vizcaya tiene cuatro presentaciones en la naciente zafra, ostentando un porcentaje de carreras limpias inmaculado (0.00), además tiene una victoria y abanicó a cinco oponentes en cuatro capítulos, demostrando que va enserio en busca de ser uno o el mejor cerrador en esta temporada de la pelota criolla.