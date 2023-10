LVBP: Anthony Vizcaya reúne los créditos para ser el nuevo cerrador de Magallanes (+Entrevista)

Navegantes del Magallanes tiene como tarea, en la próxima temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, mejorar sus estadísticas en pitcheo. Para ello, contrataron al nuevo Coach en esa área, Gerardo Casadiego.

Casadiego es un hombre con experiencia en la organización de los Yankees de Nueva York, pero necesitará un buen cuerpo de lanzadores para alcanzar sus metas con el equipo naviero. Uno de los bravos más relevantes en el bullpen de los turcos es Anthony Vizcaya.

El derecho, de 29 años de edad, conversó en exclusiva con Meridiano y otorgó declaraciones acerca de lo que será su nueva participación con los Navegantes.

"Me siento bastante bien, he trabajado durante todo el año y fortaleciendo la espalda y el hombro", dijo el relevista. "No es que esté mal, simplemente quiero estar más fuerte para el nuevo reto que vamos a tener en la temporada", aclaró.

Apunta a ser el nuevo cerrador de Magallanes

Con el cambio de Bruce Rondón a Tigres de Aragua, la novena eléctrica tiene un espacio que ocupar. Todo parece indicar que será el propio Vizcaya quien asuma ese rol de cerrador.

"Está en las posibilidades, lo estoy trabajando para que cuando llegue la oportunidad, me haga con esa responsabilidad aquí en Magallanes", confesó.

Por su parte, Gerardo Casadiego tiene la seguridad que el oriundo de Barquisimeto, estado Lara, puede adoptar esa labor como el candado del equipo.

"Anthony es un lanzador que tiene la versatilidad, puede ayudar en distintos roles. Es un pitcher que te puede lanzar múltiples innings, pero también puede trabajar en la novena entrada. Tiene toda la experiencia y las herramientas para hacerlo", confesó el Coach de Pitcheo de los Navegantes del Magallanes.

Darwin Marrero, un apoyo para Anthony Vizcaya

"Quiero mantener mi constancia y dedicación para que todo siga saliendo bien", reconoció Anthony. "El primero que me dio consejos fue (Darwin) Marrero, el pitching coach que entró con Magallanes en el Round Robin (2022-2023), me otorgó muchos tips y eso fue lo que me ayudó para seguir logrando cosas".