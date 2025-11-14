Elvis Andrus en Baseball United: conoce más sobre su papel y lo que significa

Suscríbete a nuestros canales

El estelar ex campocorto venezolano, Elvis Andrus, dos veces All-Star de la MLB y con una destacada trayectoria en Grandes Ligas, compartió sus perspectivas sobre su rol como inversionista y promotor de Baseball United, la nueva liga de béisbol profesional con sede en el Medio Oriente.

Andrus, quien fue una figura fundamental en los Texas Rangers y otros equipos de la MLB, reveló que la iniciativa llegó a él por medio de su excompañero y amigo cercano, el miembro del Salón de la Fama, Adrián Beltré, hace unos tres años.

"Sí, la oportunidad de invertir en Baseball United vino por medio de mi hermano Adrián Beltré... me llama para comentarme de esta iniciativa, de esta oportunidad de ser parte del crecimiento del béisbol en la región del Medio Oriente y lo vi muy interesante, me encanta por supuesto el béisbol, el emprendimiento, la inversión inteligente, así que cuando escuché toda la idea, en realidad me encantó y yo pienso que ha sido una de las mejores decisiones empresariales que he tomado en mi carrera."

Baseball United es la primera liga de béisbol profesional en la región de Asia Occidental y del Sur. Se lanzó con un evento de exhibición inaugural, el Dubai Showcase, en noviembre de 2023, y ya comenzara oficialmente su primera temporada.

Misión y ubicación: La liga fue fundada con la misión de expandir el béisbol en el Medio Oriente y el Sudeste Asiático, utilizando Dubái como su epicentro inicial.

Fundadores y estrellas: El grupo propietario y de liderazgo cuenta con múltiples leyendas de la MLB, incluyendo a Mariano Rivera , Barry Larkin , Félix Hernández , Robinson Canó , Bartolo Colón , y el ya mencionado Adrián Beltré . Elvis Andrus se unió a este selecto grupo en 2023.

Talento global: El primer draft de la liga incluyó a jugadores de renombre internacional y con experiencia en Grandes Ligas, como Pablo Sandoval, Didi Gregorius, y Robinson Canó, entre otros. Los equipos iniciales representan a ciudades de India, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos.

El talento latino en el Medio Oriente

Andrus enfatizó el papel crucial que el talento venezolano y latinoamericano tendrá en el crecimiento de la liga. Destacó la presencia de figuras como Pablo Sandoval en los primeros eventos.

"La posibilidad de que el talento venezolano sea parte de esta liga es muy grande... la participación de los jugadores latinoamericanos o de toda parte del mundo, asiáticos también, pero sabemos que la participación venezolana y el talento venezolano va a ser muy importante para el crecimiento de nosotros como liga."

Oportunidad de desarrollo

El venezolano subrayó que uno de los principales objetivos de Baseball United es servir como una plataforma de desarrollo para atletas que buscan una oportunidad. Esto es especialmente relevante para aquellos que no encuentran cupo en ligas invernales de alto nivel (como la de Venezuela, República Dominicana o México) o que aspiran a un contrato en la MLB o en ligas internacionales más largas.

"Sí, uno de los propósitos fundamentales de Baseball United es brindar el apoyo, es brindar esa posibilidad de muchos atletas que a lo mejor no tienen la oportunidad de jugar en ligas que tienen más años y con un poquito más de nivel... tener la oportunidad de venir aquí, jugar, desarrollarse, mostrar sus habilidades y por consiguiente conseguir un contrato en las grandes ligas o en otras ligas que son más largas durante el año."

Aspiración a la Serie del Caribe

Con una visión a corto y mediano plazo, Andrus confirmó que la directiva de la liga aspira a que el equipo campeón de su torneo pueda participar en la prestigiosa Serie del Caribe.

"Sí, la idea de que el campeón del torneo aquí en Dubái, la posibilidad de jugar una Serie del Caribe, por supuesto que sí está en nuestra mente... la oportunidad de que el equipo de aquí que gane represente a la región del Medio Oriente en una Serie del Caribe, por supuesto, es algo que se ve muy viable y es una de las metas como liga que tendríamos a corto plazo o a mediano plazo."

La Serie del Caribe es el torneo más importante de clubes de béisbol de la región, que tradicionalmente reúne a los equipos campeones de las ligas profesionales de México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y, recientemente, ha incluido invitados de otras regiones. La inclusión del campeón de Baseball United representaría un hito en la expansión global del béisbol caribeño y latino.

Meridiano Televisión

Finalmente, Andrus aprovechó la ocasión para agradecer a Meridiano Televisión por su papel como socio de transmisión en la temporada inaugural de Baseball United, destacando el rol del medio venezolano en esta nueva aventura deportiva en el Medio Oriente.