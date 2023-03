Clásico Mundial de Beisbol: Panamá le ganó el duelo de pitcheo a Italia

La selección de Panamá logró conseguir la victoria en un duelo de pitcheo frente a la selección de Italia dos carreras por cero, para de esta forma colocarse en los primeros puestos de su grupo en el Clásico Mundial de Beisbol.

El compromiso tuvo como grandes protagonistas a los lanzadores abridores, tomando en cuenta que Harold Arauz trabajó por espacio de cuatro entradas, con dos imparables permitidos, un solo boleto y tres ponches, para acreditarse su primera victoria.

Por su parte, el abridor italiano Michele Vassalotti pudo ver acción por cuatro innings, de dos sencillos permitidos, una carrera limpia, con dos boletos y dos abanicados, siendo el lanzador perdedor de este emocionante duelo.

Team Panama wins to finish 2-2 in Pool A play. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/dbT9WTaUNS

De igual forma, el cuerpo de relevistas panameño trabajó los cinco episodios restantes, permitiendo solo tres imparables, con dos boletos y tres ponches, para ser de los puntos más positivos para el cuerpo técnico, ya que se pudo mantener la ventaja en el marcador.

En la parte ofensiva, los más destacados fueron el jardinero central José Ramos, quien se fue de 4-2 con un cuadrangular, dos carreras impulsadas y una anotada, para de esta forma ser de lo más llamativo en lo que respecta el movimiento de carreras en el juego.

Estos dos conjuntos se ubican segundo y cuarto respectivamente en el Grupo A del campeonato mundialista, teniendo como principal objetivo quedar entre los dos primeros equipos y seguir jugador esta quinta edición del Clásico.

Panama turns a nifty double play to close out the win! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/w8gsaOFn80