MLB: Keibert Ruiz y Nacionales pactan extensión de contrato que llegaría a $50 millones

Redacción Meridiano

El receptor venezolano Keibert Ruiz continuará al servicio de los Nacionales de Washington, luego de que ambas partes acordaran los detalles de un acuerdo que comprenden 8 años que incluyen dos opciones de clubes que podrían traer un valor total de 50 millones de dólares, de acuerdo al columinista deportivo Barry Svrluga.

El criollo, quien en la campaña anterior logró un mostrar un buen rendimiento con el equipo capitalino, se ganó la confianza de la organización para acordar una extensión que le permitirá seguir mejorando y buscando mejores opciones financieras a medida que desarrolle su juego.

Ruiz, oriundo de Valencia, Venezuela, dejó promedios de 99 imparables, 7 cuadrangulares, 36 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .251 con los Naciones en el curso pasado.

Cabe resaltar que Ruiz, estuvo jugó con los Ángeles Dodgers en 2020 hasta el curso 2021, cuando fue cambiado a los Nacionales, equipo que le ha brindado la confianza para mantener unidos sus caminos por más tiempo en busca de mejores resultados en las próximas temporadas.

People with knowledge: the Nationals have agreed to terms with catcher Keibert Ruiz on an eight-year extension that includes two club options that could bring total value to $50M.