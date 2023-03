Clásico Mundial de Beisbol: Así le fue a José Altuve en la edición de 2017 con Venezuela

Stefano Malavé Macri. Twitter: @StefanoMalaveM

Una de las grandes figuras del equipo nacional de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol es nada más y nada menos que José Altuve, quien se perfila como primer bate en la alineación de Omar López en el certamen internacional.

El camarero criollo disputará el segundo mundial de su carrera. Su primera participación fue en la edición de 2017, cuando se desempeñó como antesalista.

