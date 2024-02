Oswaldo Guillén: "Los fanáticos de Tiburones se olvidaron quién era yo" (+Video)

Este viernes, 16 de febrero del 2024, tuvimos la grata oportunidad de conversar con el mánager de los Tiburones de La Guaira, Oswaldo Guillén, a través de las pantallas de Meridiano Televisión. El criollo fue parte clave en la obtención del título en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y de la Serie del Caribe, organizada en Miami.

Con 60 años de edad, el dirigente hizo historia al frente de los litoralenses tras hacerse con las particulares hazañas de fulminar las sequías para los escualos en el circuito nacional y también más de una docena sin alzar una copa en el certamen internacional para cualquier representante de Venezuela.

"Yo juré arrodillado que más nunca en mi vida me ponía este uniforme", confesó. "Hasta que la organización completa, los peloteros, mi familia y mis hijos me convencieron. El orgullo que yo siempre he tenido me dejaba un poco confuso, muchas preguntas me hacía y me las respondía mi esposa".

Su última experiencia como mánager de los marrajos fue en la zafra 2017-2018, misma edición en la que no terminó de la mejor manera y él mismo aseguró que no volvería a vestir la indumentaria guairista.

"La última vez que estuve por aquí nada servía. La directiva hacían unas cosas y los dueños otras", comentó. "Los fanáticos de los Tiburones se olvidaron quién era yo como representante de La Guaira, eso fue una cosa que me decepcionó mucho, pero el tiempo de Dios es perfecto", soltó.

Todo en la campaña 2023-2024 de la LVBP fue perfección para los Tiburones desde que llegó Oswaldo y se reestructuró la gerencia, pues la salida de César Collins, quien fungía labores de gerente general, significó un mar de críticas y dudas en medio de la ronda regular.

"Antes de montarme en el avión, la directiva de los Tiburones de La Guaira hicieron todo lo posible para que las cosas funcionaran. Yo creo que si tu no empiezas desde arriba, lo de abajo no va a servir. Y si los de abajo no ayudan a los de arriba no se hará esa familiaridad, eso fue lo que funcionó desde el dueño hasta el recoge bates", destacó 'Ozzy'.