LVBP: Caribes de Anzoátegui pone un pie en la instancia decisiva tras vencer a Margarita

Caribes de Anzoátegui dio este domingo un paso de gigante en sus aspiraciones por alcanzar una nueva final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Con una actuación equilibrada que combinó una ofensiva oportuna y un relevo dominante, la "Tribu" se impuso con autoridad a los Bravos de Margarita, colocándose en una posición privilegiada dentro de la tabla del Round Robin.

El conjunto dirigido por el ex grandeliga Asdrúbal Cabrera supo reponerse de un inicio titubeante para terminar asfixiando a los insulares, gracias a una impresionante cadena de ocho episodios consecutivos sin permitir anotaciones, que solo se vio interrumpida en el último suspiro del encuentro.

Un susto temprano para la Tribu

El compromiso no comenzó de la mejor manera para los locales. En la parte baja de la primera entrada, los Bravos de Margarita amenazaron con una emboscada temprana. El experimentado Gorkis Hernández abrió el juego con un sencillo al jardín derecho, seguido por otro imparable de Wilson García que dejó corredores en las esquinas.

La presión sobre el montículo de Caribes aumentó cuando Moisés Gómez negoció boleto para llenar las almohadillas. Con la casa llena, Ramón Flores mostró paciencia y recibió cuatro bolas malas de forma consecutiva para remolcar "de caballito" la primera carrera del encuentro. Parecía que los insulares tendrían una tarde productiva, pero el pitcheo oriental logró ajustar a tiempo para evitar un daño mayor.

La remontada oriental

La respuesta de los pupilos de Cabrera no se hizo esperar. En la parte alta del segundo inning, Caribes tomó una ventaja que ya no soltaría en el resto del choque. Herlis Rodríguez inició el ataque con un soberbio doblete y, poco después, Diego Infante conectó un sencillo remolcador para igualar las acciones.

Con dos outs en la pizarra y la tensión en aumento, Antonio Piñero se vistió de héroe al disparar un rodado de hit hacia el jardín izquierdo, impulsando la carrera que ponía el juego 2-1 a favor de los visitantes. A partir de ese momento, el impulso anímico pasó totalmente al bando de Anzoátegui.

Dominio total y sentencia

Caribes no bajó la guardia y fue construyendo su victoria entrada tras entrada. Sumaron una rayita en la tercera y otra en la quinta, pero el golpe de gracia llegó en el sexto capítulo con un rally de tres anotaciones que desarticuló por completo al cuerpo de lanzadores de Margarita. Una carrera más en la séptima puso el marcador en una situación de aparente calma.

En la novena entrada, los Bravos intentaron una reacción heroica fabricando tres carreras, pero el esfuerzo fue tardío e insuficiente para revertir la amplia ventaja construida por la ofensiva aborigen.

Panorama clasificatorio

Con este resultado, Caribes de Anzoátegui consolida su gran momento con un récord de siete victorias y cuatro derrotas, afianzándose en los puestos que dan acceso directo a la Gran Final. Por el contrario, los Bravos de Margarita se hunden en el fondo de la clasificación con una marca de 3-7, viendo cómo sus posibilidades de trascender se desvanecen conforme avanza el calendario de enero.