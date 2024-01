LVBP: Yermín Mercedes reconoce lo que le costó encajar en el beisbol venezolano (+Entrevista)

Tigres de Aragua es el primer eliminado del Round Robin de la actual temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Los dirigidos por el mánager Welby "Buddy" Bailey, cayeron ante Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada, con pizarra final de 4-2. A pesar de luchar ante las inconsistencias, los bengalíes no pudieron imponerse en la adversidad y solo les resta cumplir con el resto del calendario.

Los que hacen vida en la ciudad jardín trajeron refuerzos que llegaron con buen cartel a la campaña invernal del país, entre ellos resalta el nombre de Yermín Mercedes, un pelotero dominicano con experiencia en las Grandes Ligas, que disputó hasta tres zafras en el máximo nivel del circuito norteamericano; vistiendo las indumentarias de Medias Blancas de Chicago y Gigantes de San Francisco.

Foto: Cortesía

El oriundo de La Romana aterrizó en el clubhouse de los aragüeños para la Serie del Comodín, que arrojó par de cotejos ante Águilas del Zulia para definir al último clasificado a la fiesta de enero. Sin embargo, no pudo acoplarse de manera rápida y en ese par de choques dejó registro de apenas un hit y un boleto negociado en ocho visitas al plato, exhibiendo un AVG de .125.

"Cuando yo llegué aquí solo pude jugar dos partidos antes del Round Robin, no me dio tiempo de conocer a todos los pitchers. Sabes que son varios equipos (en la LVBP), fue un poco difícil para mí, pero en el transcurso de los días me ha ido mejor, he visto más lanzadores y como se mueven las cosas, después de ahí todo fluye mejor", dijo Mercedes en una entrevista concedida a pie de campo en el Estadio Monumental de Caracas, previo al duelo entre felinos.

Poco a poco empezó a acostumbrarse a la manera de jugar en el torneo local y realizó los ajustes pertinentes para comenzar a demostrar lo que puede hacer con el madero. Una mejor versión de ha visto de "Yerminator" en el Round Robin, etapa en la que ha colocado su promedio ofensivo en un sólido .354 con 17 indiscutibles, entre ellos: 2 dobles, 2 cuadrangulares y 1 triple, 9 carreras remolcadas, 10 anotadas, 2 pasaportes recibidos y 4 ponches sufridos en 48 turnos al bate.

Yermín ya sabía lo que era jugar en Venezuela, pero no específicamente en la LVBP, sino en la Liga Mayor; torneo veraniego que se ha disputado desde hace par de años. Se uniformó con Centauros de La Guaira en la pasada zafra del 2023.