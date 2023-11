LVBP: Yapson Gómez y su 2023 soñado. "Enfrentar a Mookie Betts y Kyle Schwarber me ayudó" (+Video)

En estos primeros compases de la temporada, la gran fortaleza de los Cardenales de Lara ha sido su pitcheo. Esto no sorprende, ya que los crepusculares tienen por lo menos seis temporadas asentados como uno de los mejores cuerpos de lanzadores de toda la Liga.

Indiscutiblemente los larenses cuentan con varios nombres de tremendo peso en nuestro beisbol, que les facilitan las armas necesarias para dominar desde la lomita, gracias a nombres de la talla de Raúl Rivero, Néstor Molina o Yapson Gómez.

Este último vive un 2023 soñado, luego de participar en la Serie del Caribe 2023 con los Leones del Caracas y de estar en el Clásico Mundial con la selección de Colombia. Gómez conversó en exclusiva con Meridiano y habló sobre su gran año y también sobre su presente, que es bastante nuevo y lo sitúa desde ya como uno de los mejores relevistas en el arranque del torneo.

"Somos un equipo muy unido, siempre trabajamos para salir a dar el 100% dentro del terreno de juego. Los muchachos son muy positivos y la verdad es que tenemos mucho talento en el equipo", fue lo primero que comentó Gómez, al hablar un poco de las claves del gran inicio del equipo.

De momento, el relevista derecho no ha permitido ni una sola carrera en los 6.0 innings en los que ha trabajado, algo que sin duda lo deja más que satisfecho. "Primero darle gracias a Dios, él es el que me tiene aquí. Ando enfocado, salgo a dar el 100% de mí. Lo único que he tratado de mejorar es mi agresividad, soy más agresivo que el año pasado para así ejecutar pitcheos de calidad", expresó.

Además, Gómez habló sobre la tremenda importancia que tuvo para él las experiencias internacionales vividas tanto en la Serie del Caribe como en el Clásico Mundial. "Fueron experiencias muy bonitas. Fue mi primer Clásico, estaba muy contento. Además me tocó enfrentar a bateadores como Mookie Betts, (Kyle) Schwarber o Tim Anderson. Aprendí mucho, fui mejorando como pitcher y creando planes para enfrentarme a cualquier bateador", aseguró.

En la 2022/23 Gómez brilló y fue ganador del premio al "Setup del Año", lo que deja un buen precedente para él. "Salí a dar lo mejor de mí en cualquier situación. Gracias a Dios tuve ese premio sin yo pensarlo, solo salí a dar lo mejor de mí", resaltó.

Finalmente, el estelar relevista de Cardenales de Lara reveló su objetivo para esta temporada de la LVBP. "Yo sigo trabajando fuerte, nunca me voy a quitar y esperar a ver si con el favor de Dios consigo otro para lanzar en Estados Unidos", sentenció.